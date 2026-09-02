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Sanchezek AAren inguruko “itun nazional handia” sustatuko du eragile sozial eta politikoekin

Hitzarmenak trantsizioari aurre egiteko beharrezko elementuak ezarri nahi ditu, besteak beste, lan-merkatuan, erregulazio teknologikoan, inbertsioetan eta finantzaketan.
SANTANDER, 02/09/2026.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, participa en la jornada de clausura de AMETIC 2026 que se celebra este miércoles, en Santander. EFE/ Román G. Aguilera
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministro eta Gobernuko lehen presidenteordeak eman du ekimenaren berri. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adimen artifizialaren (AA) inguruko "itun nazional handia" sustatuko du datozen asteetan, eragile sozial eta politikoen parte-hartzearekin, trantsizio digitalaren oinarriak ezartzeko eta etekinen banaketa "justua" bermatzeko.

Sanchezek asteazken honetan iragarri behar zuen ekimena, Ekonomia Digitalaren eta Telekomunikazioen 40. topaketaren amaieran, Santanderren, baina azkenean Carlos Cuerpo lehen presidenteorde eta Ekonomia ministroak aurkeztu du, berak esan duenez.

"Gobernuak kontratu sozial berri baterantz lan egingo du AAren eremuan", adierazi du Cuerpok. Gainera, azpimarratu du ituna Sanchezek gidatuko duela eta Espainiak eraiki nahi duen "etorkizun berri honi denon artean forma ematea" bilatuko duela.

Itunaren bidez, trantsizioari aurre egiteko behar diren elementuak ezarri nahi dira hainbat arlotan, hala nola lan-merkatuan, erregulazio teknologikoan, inbertsioetan eta finantzaketan, herrialdea eraldatzeko eta digitalizazioaren ondoriozko onurak indartzeko.

Testuinguru horretan, Gobernuko presidenteak gizarte-eragileekin hiruko akordio bat sustatuko duela adierazi du, "elkarrizketa soziala" garapen teknologikoaren eta bere onuren banaketaren erdigunean kokatzeko, pertsonen konfiantza eta segurtasuna prozesuaren ardatz gisa mantenduz.

Cuerpok gogorarazi du AA bezalako teknologia disruptiboak erronkak eta aukerak planteatzen dituela eta, Bill Gates estatubatuarra aipatuz, bere potentziala aprobetxatu eta bere onurak herritarren artean modu justuan banatzeko beharra defendatu du.

Teknologia Inteligentzia artifiziala Espainiako gobernua Pedro Sanchez Ekonomia

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