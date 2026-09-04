NEKAZARITZA

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Lehorteak kaltetutako nekazarientzako laguntzak iragarri ditu Frantziak

Nekazarien ordezkariak datorren astean bilduko dira Frantziako Nekazaritza Ministerioarekin, euren eskaerak helarazteko. Lehortearen eta beroaren eragina arlo ekonomikoan nabaritzen ari da, baina baita fisikoan eta mentalean ere.

(Foto de ARCHIVO) 23 February 2024, France, Paris: French farmers drive tractors during a demonstration organized by the farmers' union Coordination Rurale, with the Eiffel Tower in the background before the opening of the 60th International Agricultural Fair (Salon de l'Agriculture) on the Quai Andre Citroen in the west of the city. Demonstrations are taking place across Europe, with farmers demanding lower fuel taxes, better prices for their produce and a relaxation of EU environmental regulations. Photo: Miguel Medina/AFP/dpa 23/2/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Nekazarien protesta Frantzian. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Gobernuak mila milioi euro inguru iragarri ditu lehorteak kaltetutako nekazarientzako laguntzetan. Ipar Euskal Herrian ere oso gogorra izan da aurtengo uda nekazaritza sektorearentzat. 

Tenperatura altuek, ur faltak eta suteek zailtasun handiak eragin dituzte nekazaritzako ustiategietan. Egoera horren aurrean, Frantziak nekazariei laguntza ekonomikoa eman eta lehorteak eragindako galerei aurre egin nahi die.

Hala ere, Frantziako Gobernuaren erantzunak ez du sektorea erabat konbentzitzen. Nekazarien sindikatu batzuek uste dute iragarritako laguntzak ez direla nahikoak, eta sei aldiz handiagoa den kopurua eskatzen dute. Horrela, nekazarien ordezkariak Frantziako Nekazaritza Ministerioarekin bilduko dira datorren astean, euren eskaerak helarazteko.

Ipar Euskal Herrian, Euskal Herriko Laborarien Batasunak (ELB), oraingoz, jarrera zuhurra du. Erakundeak adierazi du xehetasun gehiago ezagutu behar dituela eta denbora izan behar duela laguntza paketearen eduki zehatza aztertzeko, baloratu aurretik.

Sindikatutik, gainera , nekazariek gaur egun bizi duten egoera zaila nabarmendu dute. Lehortearen eta beroaren inpaktua arlo ekonomikoan nabaritzen ari da, baina baita fisikoan eta mentalean ere, dagoeneko ziurgabetasun egoerari aurre egiten dioten ustiategien gaineko presioa handituz.

Laguntzak, beraz, ongi hartuak dira berehalako erantzun gisa, baina sektoreak etorkizunera ere begiratzen du. Klimaren egoera dela eta, Ipar Euskal Herriko nekazariek planteatu dute zein labore mantendu edo gehitu ahal izango dituzten datozen urteotan, eta nola egokitu ustiategiak bero handiagoko eta ur eskuragarriagoko baldintzetara.

Hurrengo bilera Nekazaritza ministroarekin funtsezkoa izango da jakiteko ea Frantziako Gobernuak iragarritako laguntzak nekazarien benetako beharrei erantzuten dieten eta ea tarterik egongo den sektoreari laguntza handiagoa emateko.

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