Lan-istripua
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Langile bat hil da Lantziegoko upategi batean izandako istripuan

Ezbeharra 12:20 aldera jazo da, eta gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan dute beharginaren bizia salbatu. 

EITB

Azken eguneratzea

Langile bat hil da ostiral honetan Lantziegoko (Araba) upategi batean izandako lan-istripuan.

Larrialdi-zerbitzuak bertaratu dira, baina ezin izan dute biktimaren bizia salbatu

Istripua 12:20 aldera jazo da, eta gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira.

Lan istripuak Araba Ekonomia

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