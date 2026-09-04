Un bodeguero ha fallecido este viernes en un accidente laboral ocurrido en las instalaciones de las que era propietario en la localidad alavesa de Lanciego, han confirmado fuentes de la Diputación de Álava.

El accidente ha ocurrido a las 12:20 horas en la bodega Hermanos Calleja situada en la comarca de la Rioja Alavesa, una zona que se encuentra en plena campaña de la recogida de uva.

Según las primeras informaciones que ha transmitido el Departamento de Seguridad, al parecer el accidente se ha producido cuando se estaban haciendo labores de "desmontaje de un depósito", aunque las causas y circunstancias de este se están investigando.

Al lugar se han desplazado varios sanitarios que no han podido reanimarle.

Aunque aún se desconocen las causas del accidente, el Departamento de Agricultura ha advertido de que no se trabaje nunca en solitario en zonas de riesgo y ha recordado la importancia de extremar las precauciones frente a caídas, atrapamientos, riesgos asociados a maquinaria y equipos, contactos eléctricos y sobreesfuerzos que pueden producirse durante las tareas de vendimia y elaboración del vino.

Ha recordado además que uno de los principales riesgos en esta época es la acumulación de dióxido de carbono (CO2) o “tufo” que se produce durante la fermentación.

Este gas, al ser incoloro e inodoro y poder acumularse especialmente en zonas bajas y espacios con poca ventilación, puede generar situaciones de grave peligro.

Por ello, ha destacado la importancia de garantizar una ventilación adecuada de las instalaciones, utilizar sistemas de detección de CO2 fijos o portátiles y comprobar las condiciones de la atmósfera antes de acceder a depósitos o espacios en los que pueda existir acumulación de gases, manteniendo su control durante los trabajos.