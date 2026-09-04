Fallece un bodeguero en sus instalaciones de Lanciego
Un bodeguero ha fallecido este viernes en un accidente laboral ocurrido en las instalaciones de las que era propietario en la localidad alavesa de Lanciego, han confirmado fuentes de la Diputación de Álava.
El accidente ha ocurrido a las 12:20 horas en la bodega Hermanos Calleja situada en la comarca de la Rioja Alavesa, una zona que se encuentra en plena campaña de la recogida de uva.
Según las primeras informaciones que ha transmitido el Departamento de Seguridad, al parecer el accidente se ha producido cuando se estaban haciendo labores de "desmontaje de un depósito", aunque las causas y circunstancias de este se están investigando.
Al lugar se han desplazado varios sanitarios que no han podido reanimarle.
Aunque aún se desconocen las causas del accidente, el Departamento de Agricultura ha advertido de que no se trabaje nunca en solitario en zonas de riesgo y ha recordado la importancia de extremar las precauciones frente a caídas, atrapamientos, riesgos asociados a maquinaria y equipos, contactos eléctricos y sobreesfuerzos que pueden producirse durante las tareas de vendimia y elaboración del vino.
Ha recordado además que uno de los principales riesgos en esta época es la acumulación de dióxido de carbono (CO2) o “tufo” que se produce durante la fermentación.
Este gas, al ser incoloro e inodoro y poder acumularse especialmente en zonas bajas y espacios con poca ventilación, puede generar situaciones de grave peligro.
Por ello, ha destacado la importancia de garantizar una ventilación adecuada de las instalaciones, utilizar sistemas de detección de CO2 fijos o portátiles y comprobar las condiciones de la atmósfera antes de acceder a depósitos o espacios en los que pueda existir acumulación de gases, manteniendo su control durante los trabajos.
Te puede interesar
Volkswagen recortará 50 000 empleos más, la mitad en Alemania y el resto en Europa
El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos.
Francia anuncia ayudas para los agricultores afectados por la sequía
Los representantes de los agricultores se reunirán la próxima semana con el Ministerio de Agricultura francés para trasladar sus demandas. El impacto de la sequía y del calor se está dejando notar en el plano económico, pero también en el físico y mental.
Las lesiones de funcionarios de Zaballa por inhalación de humo se debieron a "graves deficiencias preventivas"
Según ELA, un informe de Inspección de Trabajo establece "una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral".
ELA denuncia que la nueva reforma fiscal traerá desigualdades entre las personas trabajadoras
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha criticado el acuerdo de reforma fiscal anunciado esta semana por PNV y PSE y ha asegurado que se trata de una reforma "que beneficia solo a las empresas".
Sánchez promoverá un gran pacto nacional sobre IA con los agentes sociales y políticos
El pacto pretende establecer los elementos necesarios para afrontar la transición en ámbitos como el mercado laboral, la regulación tecnológica, las inversiones y la financiación.
El administrador concursal de Tubos Reunidos amplía el plazo para presentar ofertas ante el interés de varios compradores
Se ha ampliado hasta el 30 de septiembre el plazo de posibles compradores para acceder a la información de la empresa, y hasta el 7 de octubre para la presentación de ofertas.
Los sindicatos médicos acuerdan ir a una huelga indefinida
Aún está por definir la fecha ni la forma de la protesta. Septiembre queda, en principio, descartado. El Sindicato Médico de Euskadi secundará, como hasta ahora, la nueva convocatoria de movilización.
El paro sube un 2,36 % en Navarra y un 1,19 % en Euskadi durante el mes de agosto
El desempleo ha ascendido un 1,19 % en Álava (210 personas más), un 1,13 % en Bizkaia (677 personas más) y un 1,32 % en Gipuzkoa (371 personas más). Respecto a la Comunidad Foral, el paro ha aumentado en 681 personas (2,36 %).
El sector ganadero sale "enfadado" y "decepcionado" de la reunión de la Mesa de Forraje
Según lo esperado, el Gobierno Vasco ha descartado una compra conjunta de forraje, porque considera que "hay suficiente forraje" entre los suministradores locales. Asimismo, les han explicado que tampoco se dan las condiciones para decretar la situación oficial de sequía. Por todo ello, ENBA y ENHE opinan que las instituciones "han abandonado" a los baserritarras.