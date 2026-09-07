La demanda de vivienda en Euskadi crece siete veces más que la población

La demanda de vivienda en Euskadi crece siete más que la población debido al cambio de modelo de los hogares en los últimos años, ya que ahora las familias son más pequeñas y hay más personas viviendo solas.



Así lo han explicado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante la presentación del nuevo número de la revista Ekonomiaz, que lleva por título "Vivienda y residencia: retos económicos, sociales y urbanísticos".



Han precisado que entre 2015 y 2023 la población de Euskadi aumentó un 1 % mientras que la demanda de vivienda creció un 7 %. En ese mismo periodo, la oferta de vivienda apenas creció un 1 %, siete veces más, de manera que no es capaz de dar respuesta a esta necesidad.

Medidas



Por ello el Gobierno Vasco apuesta por "luchar contras viviendas vacías" primero con incentivos fiscales —"que están funcionando", ha señalado Itxaso,— pero también con medidas gravosas como el recargo en el IBI a los pisos deshabitados que no salgan al mercado.



También se quiere incorporar a las personas mayores que viven solas en casas de "dos o tres habitaciones" a alojamientos dotaciones adaptados y bien equipados pero de menor tamaño a cambio de que cedan su vivienda.



Esto ayudaría a evitar que haya pisos grandes con un único morador y que al mismo tiempo familias con tres hijos vivan en 50 metros cuadrados, ha añadido el consejero de Vivienda.



En todo caso, "el elefante en la habitación es el suelo", que es escaso y lento de tramitar. Por ello la ley vasca de Vivienda 2006 fue modificada el año pasada para favorecer la agilidad de los trámites urbanísticos y para poner coto a los pisos turísticos, ha apuntado.



Además, allí donde se han impulsado zonas tensionadas de vivienda "los alquileres no han dejado de crear y las rentas se están moderando".

