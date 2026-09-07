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La vivienda se encarece un 10% en Euskadi y un 9,5% en Navarra en el segundo trimestre de 2026

Entre abril y junio el precio de la vivienda de segunda mano en Euskadi aumentó un 11,2 % y en Navarra un 12,9 %.
Euskaraz irakurri: Etxebizitza % 10 garestitu da Euskadin eta % 9,5 Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan

Agencias | EITB

Última actualización

EuskadI ha sido la segunda comunidad autónoma por detrás de Navarra con una menor subida del precio de la vivienda en el segundo trimestre del año, con un 10 % de aumento, por debajo del ascenso medio estatal que fue del 12,2 %. 

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación trimestral de este índice en Euskadi se quedó en un 3,1 %, similar a la media registrada en la totalidad del Estado español, de un 3,4 %.

El precio de la vivienda de segunda mano en Euskadi aumentó un 11,2 %, muy por encima de la variación que se registró en la nueva, de un 3,1 %.

En 2025, la vivienda se encareció un 12,3 % de media en Euskadi, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

 

La vivienda se encarece un 9,5 % en Navarra

 

Navarra ha sido la comunidad donde menor variación anual se ha registrado, con un 9,5 % de subida. Por otro lado, la variación anual ha sido del 9,5 %, con un aumento del 4,1 % en la vivienda nueva y del 11,9 % de la de segunda mano.

Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó un 12,9 % entre abril y junio. Llevaba tres trimestres con tasas superiores al 13 %.

En el caso de la vivienda nueva se moderó al 7,4 %, su tasa más baja desde el primer trimestre de 2023.

Esta subida se produce después de que el precio de la vivienda arrancase el año con un aumento del 12,9 % en el primer trimestre de 2026 y de que cerrara 2025 con un alza media del 12,7 %.

Economía Vivienda

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