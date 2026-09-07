Etxebizitza
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Etxebizitza % 10 garestitu da Euskadin eta % 9,5 Nafarroan urteko bigarren hiruhilekoan

Apirila eta ekaina bitartean, bigarren eskuko etxebizitzen prezioa % 11,2 igo zen Euskadin eta % 12,9 Nafarroan.

Agentziak | EITB

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2026ko bigarren hiruhilekoan, Nafarroan izan du etxebizitzaren prezioak espainiar Estatuko erkidegoen artean igoerarik txikiena; % 9,5. Euskadin, berriz, % 10 garestitu da etxebizitza, Estatuko batezbestekoaren azpiik (% 12,2).

Bestalde, Estatistika Institutuak gaur, astelehenarekin, argitaratutako datuen arabera, indize horren hiruhilekoko aldakuntza % 3,1ekoa izan da Euskadin , Estatuko batezbestekoaren antzekoa ( % 3,4).

Bigarren eskuko etxebizitzen prezioari dagokionez, % 11,2 igo da Euskadin.

Iazko datuak kontuan izanda, batez beste, % 12,3 garestitu zen etxebizitza Euskadin. Egoera alrebesa da, gainera. Izan ere, eskaria geroz eta handiagoa bada ere, eskaintza oso txikia delako, eta etxebzitza eskuratzeko zailtasunak ere ugarituz doazelako, gazteen eta baliabide gutxi dituztenen artean bereziki.  

 

Etxebizitza % 9,5 garestitu da Nafarroan

 

Nafarroa izan da urteko aldakuntzarik txikiena izan duen erkidegoa, % 9,5eko igoerarekin. Urteko aldakuntza % 9,5ekoa izan da bertan: % 4,1 garestitu da etxebizitza berriaren prezioa, eta % 11,9 bigarren eskuko etxebizitzena. 

Apirila eta ekaina artean, bigarren eskuko etxebizitzen prezioa % 12,9 igo da, bederatzi hilabetez % 13tik gorako tasekin egon ostean.

Etxebizitza berrien kasuan, % 7,4ra jaitsi da; 2023ko lehen hiruhilekotik izan duen tasarik baxuena.

Bukatzeko, etxebizitzaren prezioa % 12,9 igo zen 2026ko lehen hiruhilekoan, eta % 12,7ko 2025ean (urte osoa kontuan izanda).

Ekonomia Etxebizitza

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