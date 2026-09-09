Un juzgado de Vitoria-Gasteiz avala la obligación de que los taxis tengan que realizar guardias por "el interés general"
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha desestimado la medida cautelar que habían solicitado un grupo de taxistas para suspender la obligación de realizar guardias y las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento, tal y como establece el nuevo decreto municipal, al dictar que "prevalece el interés general" de la ciudadanía.
El Departamento municipal de Espacio Público ha informado del auto judicial en relación con el recurso que 65 taxistas habían presentado ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el decreto de guardias.
Según ha trasladado el Ayuntamiento, considera que los perjuicios laborales y económicos alegados por los recurrentes "no pueden prevalecer, en este momento, sobre el interés general".
Además, la sentencia señala expresamente que ese interés general consiste en garantizar la movilidad de la ciudadanía y la prestación del servicio de taxi, "especialmente en los momentos en los que existe una mayor demanda".
Valoración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
El departamento que dirige la edil 'jeltzale' Beatriz Artolazabal ha valorado "positivamente" la decisión judicial, porque "avala, en esta fase cautelar, la necesidad de garantizar un servicio adecuado de taxi cuando la ciudadanía más lo necesita". "Seguiremos trabajando con ese objetivo y, al mismo tiempo, manteniendo abierta la vía del diálogo con el sector", ha manifestado.
Por último, el Consistorio ha aclarado que, por la vía administrativa, el decreto "sí está actualmente suspendido" y ha anunciado que está trabajando para devolverle su efectividad. "Contamos ya con los informes necesarios y en breve comunicaremos su publicación en el BOTHA", han señalado fuentes municipales.
20 nuevas licencias de taxi
Asimismo, Artolazabal ha firmado este miércoles el decreto que aumenta en veinte el número de licencias de taxi y pone en marcha el procedimiento para su concesión mediante concurso público, con lo que la capital alavesa pasará de las 194 licencias actuales a 214.
En un comunicado, el Consistorio ha señalado que la firma del decreto permite iniciar ahora la tramitación necesaria para sacar adelante el concurso público.
En este sentido, ha explicado que el número de licencias de taxi se mantiene en 194 desde hace casi dos décadas, mientras que durante ese periodo la población de Vitoria-Gasteiz ha pasado de aproximadamente 232 000 habitantes en 2007 a cerca de 265 000 en la actualidad.
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