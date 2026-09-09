El departamento que dirige la edil 'jeltzale' Beatriz Artolazabal ha valorado "positivamente" la decisión judicial, porque "avala, en esta fase cautelar, la necesidad de garantizar un servicio adecuado de taxi cuando la ciudadanía más lo necesita". "Seguiremos trabajando con ese objetivo y, al mismo tiempo, manteniendo abierta la vía del diálogo con el sector", ha manifestado.

Por último, el Consistorio ha aclarado que, por la vía administrativa, el decreto "sí está actualmente suspendido" y ha anunciado que está trabajando para devolverle su efectividad. "Contamos ya con los informes necesarios y en breve comunicaremos su publicación en el BOTHA", han señalado fuentes municipales.