CONFLICTO LABORAL
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Nuevas movilizaciones de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa en el inicio de Zinemaldia

Convocadas por ELA, las huelguistas realizarán varios actos de protesta el 17 y 18 de septiembre, coincidiendo con la víspera y la jornada inaugural del festival. La central sindical ha denunciado que la mesa negociadora está "bloqueada" y reclama la intervención de la Diputación.
Las trabajadoras de las residencias en la rueda de prensa.

Las trabajadoras de las residencias, en la rueda de prensa para anunciar las movilizaciones. Foto: EITB

EITB

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Las trabajadoras de residencias de mayores y centros de día de Gipuzkoa, en huelga convocada por ELA desde hace 300 días, volverán a movilizarse los días 17 y 18 de septiembre en San Sebastián para "denunciar el bloqueo de la negociación del convenio". Los actos de protesta coincidirán con la víspera y jornada inaugural de Zinemaldia. La central sindical ha denunciado que la mesa negociadora con las empresas está bloqueada desde junio y ha pedido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que tome cartas en el asunto.

Las nuevas movilizaciones tendrá como eje el Festival de Cine de San Sebastián, que comenzará el 18 de septiembre. Tanto la víspera como en la jornada inaugural, ELA ha organizado la iniciativa 'Zaintzaldia', el festival de cine de residencias de Gipuzkoa en San Sebastián. El primer día, las huelguistas realizarán diferentes actividades: recogerán adhesiones, informarán del conflicto y repartirán sus propios premios. El viernes se manifestarán por las calles de la capital guipuzcoana.

Según ha señalado ELA en un comunicado, "el bloqueo del convenio y exigen la intervención inmediata de la Diputación foral ante los despidos de huelguistas". La central sindical ha recordado que la mesa negociadora para la renovación del convenio se inició en enero de 2025 y tras varias reuniones desde junio "está bloqueada otra vez, ya que las patronales no tienen capacidad para hacer nuevas propuestas".
  
 "Las reuniones bilaterales puestas en marcha por la Diputación no han tenido resultado alguno y en los centros Zaintzen o Biharko Gipuzkoa, que se encuentran en huelga indefinida, han despedido a huelguistas", lo cual ha calificado de "muy grave". En ese sentido, ELA ha advertido de que "no va tolerar a tolerar acoso sindical" y ha pedido "respeto y el apoyo de las instituciones". 

Finalmente, ha exigido a la Diputación que "deje de hacer propaganda y haga una intervención real y ponga encima de la mesa iniciativa política y los recursos necesarios para un convenio que acabe con la precariedad".

El sector de las residencias de mayores y centros de día de Gipuzkoa emplea a 5000 trabajadoras, la mayoría mujeres. Se trata de un servicio financiado por la Diputación Foral, aunque la mayoría de las empleadas trabajan para empresas privadas. 

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