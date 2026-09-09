El Brent rebasa los 100 dólares por primera vez desde julio, tras nuevos ataques entre EE. UU. e Irán
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía por encima del 2 %, hasta superar los 100 dólares por barril, nivel que no rebasaba desde el pasado 23 de julio, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EE. UU.), se encarecía un igualmente un 2 %, hasta los 94,90 dólares por barril, tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán.
El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13 % y es un 50 % más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.
El Ejército de EE. UU. ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.
Sobre ellos, el CENTCOM ha aseverado que eran empleados como "parte de una red clandestina valorada en millones de dólares" que estaría financiando a la Guardia Revolucionaria y a sus "aliados regionales". Tras ello, la fuerza estadounidense ha espetado que Teherán "no dispone de medios para defender" a dichas embarcaciones.
En respuesta a las "acciones agresivas" de EE. UU. contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".
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