EUSKALTEGIEN MATRIKULAZIOA
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'Euskara Bonuaren' estreinaldiarekin hasi da euskaltegietako matrikulazioa

Ekimen horri esker, euskara lau urtez ikas daiteke 120 euroko ordainketa bakarra eginda, eta herritar gero eta gehiago hizkuntzaren "erabiltzaile independente" izatea du helburu.

En la presentación se ha reivindicado el protagonismo de las personas que están aprendiendo euskera REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2026
Euskaltegietako matrikulazio kanpainaren aurkezpena, ostegun honetan. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskaltegietako matrikulazio kanpaina ostegun honetan abiatu da, eta berritasun nagusia 'Euskara Bonua' da. Mekanismo horrek matrikularen kostua eta laguntzak eskatzeko izapideek dakarten burokrazia murrizten du, eta, gainera, malgutasuna eskaintzen die ikasleei.

Bonuari esker, euskara ikasten hasten direnek 120 euroko ordainketa bakarra egin eta lau urteko epea izango dute hasierako mailatik B1 mailara aurrera egiteko. Bestalde, aurreko ikasturteetan ikasten hasi direnek pixkanaka egingo dute sistema berrirako trantsizioa.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak kanpaina aurkezteko ekitaldian parte hartu du Gasteizen, eta nabarmendu du 'Euskara Bonua'k sarbidea errazten duela, jarraitutasuna bultzatzen duela eta gero eta herritar gehiago "euskararen erabiltzaile independente" bihurtzea bilatzen duela.

Ekimen hori Eusko Jaurlaritzak euskararen ezagutza zabaltzeko duen estrategiaren barruan kokatzen da. 2022tik 2026ra bitartean, 25,1 milioi euro bideratu ditu laguntza-ildo ezberdinetara, eta 43.500 lagunek jaso dituzte laguntza horiek.

Umorezko mezuak

Azken hiru urteetan 100.000 pertsona igaro dira euskaltegietatik, eta orain erronka ez da gero eta pertsona gehiago hizkuntza hau ikasten hastea bakarrik, baita prozesuan aurrera egitea eta eguneroko bizitzan erabiltzeko gaitasuna lortzea ere.

Matrikulazio kanpaina berriak umoretik animatzen du urratsa ematera, honako mezu hauen bidez, besteak beste: "Euskaraz egingo duzun lehen elkarrizketa halamoduzkoa izango da. Lehen aldi guztietan bezala", "Spoilerra: inor ez zen hasi gatzaizkizu esaten", "Kaixo batek ate asko ireki ditzake" edo "Munduko hizkuntzarik bereziena, modurik errazenean irakasten dugu".

Euskara Gizartea

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