Cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, este fin de semana, en Euskal Herria
Este fin de semana tendremos un tiempo estable y soleado en general, con temperaturas en ascenso que podrán superar los 30 ºC en el interior el domingo y lunes, mientras que en las costa se frenarán en torno a los 25 ºC.
Al igual que el viernes, el sábado el tiempo será soleado. A primera hora, aparecerán algunas nubes bajas en la mitad norte y algunos bancos de niebla en los valles del interior. No obstante, se irán deshaciendo a lo largo de la mañana, dejando paso a un día soleado. Las temperaturas máximas serán 2 o 3 grados más altas, aunque no llegarán a ser muy calurosos. Se espera que en la costa lleguen a los 22 o 23 ºC, mientras en el interior alcanzarán los 28 o 29 ºC. El viento será flojo de componente nordeste y rolando a norte por la tarde.
El domingo seguiremos bajo la influencia del anticiclón. A primera hora se podrán volver a ver algunas nubes y bancos de niebla en los lugares habituales, pero se disiparán en seguida dejando un día muy luminoso. El viento será variable. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán frescas, de en torno a 9 u 11 ºC en el interior. Sin embargo, las máximas volverán a subir un peldaño más, superando los 30 ºC en la mitad sur, donde la amplitud térmica será considerable, y llegando a los 25 ºC en la costa.
La semana comenzará con la misma tónica. La previsión de Euskalmet para el lunes anuncia cielos despejados en su mayor parte y temperaturas máximas un poco más altas que los días anteriores. Según los modelos, el cambio de tiempo podría llegar a partir del martes por la tarde.
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El miércoles, en cambio, será un día otoñal, con lluvias generalizadas y temperaturas frescas en toda Euskal Herria.
Aviso amarillo por calor también para el domingo
Se esperan temperaturas en torno a los 35 ºC en el interior, mientras que en la costa no hay aviso y las temperaturas se situarán por debajo de los 30 ºC.
Sin tregua hasta el domingo: los termómetros superarán desde hoy los 30º en Euskal Herria
En Álava, este viernes y sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. En Navarra, se activará este sábado la alerta naranja por calor. El domingo llegará el cambio.
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El episodio alcanzará su punto máximo a finales de este año, pero sus efectos continuarán durante 2027 y contribuirán a elevar las temperaturas medias mundiales el próximo año.
El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
Este miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
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La temperatura media ha sido 2,4 °C superior a la habitual, en un mes marcado por el calor extremo, la sequía, los eventos de precipitación intensa y los fenómenos adversos, que han obligado a activar 17 avisos amarillos.
Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.