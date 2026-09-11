Este fin de semana tendremos un tiempo estable y soleado en general, con temperaturas en ascenso que podrán superar los 30 ºC en el interior el domingo y lunes, mientras que en las costa se frenarán en torno a los 25 ºC.

Al igual que el viernes, el sábado el tiempo será soleado. A primera hora, aparecerán algunas nubes bajas en la mitad norte y algunos bancos de niebla en los valles del interior. No obstante, se irán deshaciendo a lo largo de la mañana, dejando paso a un día soleado. Las temperaturas máximas serán 2 o 3 grados más altas, aunque no llegarán a ser muy calurosos. Se espera que en la costa lleguen a los 22 o 23 ºC, mientras en el interior alcanzarán los 28 o 29 ºC. El viento será flojo de componente nordeste y rolando a norte por la tarde.

El domingo seguiremos bajo la influencia del anticiclón. A primera hora se podrán volver a ver algunas nubes y bancos de niebla en los lugares habituales, pero se disiparán en seguida dejando un día muy luminoso. El viento será variable. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán frescas, de en torno a 9 u 11 ºC en el interior. Sin embargo, las máximas volverán a subir un peldaño más, superando los 30 ºC en la mitad sur, donde la amplitud térmica será considerable, y llegando a los 25 ºC en la costa.

La semana comenzará con la misma tónica. La previsión de Euskalmet para el lunes anuncia cielos despejados en su mayor parte y temperaturas máximas un poco más altas que los días anteriores. Según los modelos, el cambio de tiempo podría llegar a partir del martes por la tarde.