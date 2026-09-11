25 años del 11-S: Así fue el ataque terrorista que hizo temblar a todo el mundo

Cerca de 3000 personas murieron en los ataques orquestados por la organización terrorista Al Qaeda en el World Trade Center de Nueva York, en el Pentágono y cerca de Shanksville, en Pensilvania. Veinte años después, el mundo entero, y en especial New York, sigue estremeciéndose cada vez que recuerda el atentado que cambió el mundo.

El martes 11 de septiembre de 2001, el mundo era testigo directo de un atentado contra los edificios más representativos del poder de los Estados Unidos. La pesadilla comenzó cuando en Estados Unidos eran las 08:45 de la mañana (14:45 en Euskal Herria). Un avión Boeing 767 de American Airlines se estrelló contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center, y tan sólo 18 minutos más tarde un segundo avión, esta vez un Boeing 757 de United Airlines, chocaba contra la segunda torre. Los medios de comunicación informaban en riguroso directo sobre lo que, en un primer momento, parecía un trágico accidente.

Los peores temores eran confirmados por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush —que había recibido la noticia de lo sucedido durante una visita a una escuela de Florida—, a las 09:30 de la mañana: Estados Unidos estaba sufriendo un ataque terrorista. Las primeras hipótesis apuntaban al secuestro de varios aviones pilotados por kamikazes, y señalaban a un responsable: Osama Bin Laden.

Y en medio del caos, apenas una hora después del primer ataque, a las 09:37 horas, se producía un nuevo atentado. En esta ocasión, un tercer avión secuestrado se estrellaba contra el Pentágono. El vuelo 77 de American Airlines fue estrellado deliberadamente contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

El ataque no acabó ahí. Los atacantes también habían tomado un cuarto avión, que cayó en mitad del campo en Pensilvania, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar a su objetivo, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista.

Gerra al terrorismo

El entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, unos días después, declaró la guerra al terrorismo y se puso como objetivo terminar con Al Qaeda y su líder, Osama Bin Laden.

Nueve días después de los atentados, Bush formuló en un discurso la pregunta que tenía al país en vilo, y le dio una respuesta que marcaría las dos décadas siguientes. "Los estadounidenses se están preguntando, ¿por qué nos odian? Odian lo que ven aquí mismo, en esta cámara: un Gobierno elegido democráticamente", dijo el presidente desde la sede del Congreso.

Bush allanaba así el terreno para su guerra contra el terrorismo, una incursión sin límites claros en el espacio y el tiempo en la que todo parecía valer, porque se desarrollaba en nombre de la democracia y los valores occidentales. El presidente de Estados Unidos lanzaba entonces la "guerra contra el terror" para perseguir por medio mundo al grupo terrorista Al Qaeda.

Los primeros bombardeos en Afganistán llegaron en octubre de 2001, pero lejos de acabar en diciembre de ese año —cuando cayeron los talibanes— o en 2011 —con la muerte de Bin Laden—, la guerra se extendió hasta convertirse en la más larga de la historia de EE.UU., recién concluida con una derrota y una caótica retirada.

El juicio, en 2028

Un juez militar determinó el pasado mes de agosto que el juicio por los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Jalid Sheij Mohamed, autoproclamado "cerebro" de los atentados, y otros tres acusados más comenzará el 5 de junio de 2028.

El supuesto ideólogo de los ataques y sus tres cómplices, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, afrontaron un largo proceso marcado por numerosas demoras en la base naval de Guantánamo hasta la decisión del teniente coronel Michael Schrama.

La Fiscalía había solicitado que juicio arrancara en enero de 2027, pero el juez Schrama determinó que no era una fecha realista.

Los cargos contra Mohamed, Al Baluchi (también conocido como Ali Abdul Aziz Ali), Attash, Al Hawsawi y un quinto acusado, que después se retiró del caso por incapacidad mental, se presentaron por primera vez ante una comisión militar en 2008, por supuestamente organizar uno de los peores atentados terroristas de la historia de Estados Unidos.

En julio de 2024, tres de los acusados llegaron a un acuerdo con los fiscales militares para declararse culpables a cambio de evitar la pena de muerte, un acuerdo que más tarde se revocó.