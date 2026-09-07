Líderes europeos reaccionan a la victoria de la AfD: "Es una amenaza para Europa"

Diferentes líderes políticos europeos se han mostrado preocupados tras la victoria del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones del estado de Sajonia-Anhalt, así como la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que alertó de que puede suponer una "amenaza" para Europa.



Si bien la AfD no logró la mayoría absoluta para gobernar por primera vez en solitario en una región germana, obtuvo este domingo un resultado récord con un 43,8 % de los votos, por delante del partido del canciller, Friedrich Merz, que logró el 17,2 %, con lo que se quedó a tres escaños de la mayoría absoluta.



Merz subrayó este lunes la importancia de defender los valores occidentales frente a Rusia, ya que la AfD es partidaria de normalizar las relaciones con Moscú y suspender la asistencia a Kiev. "No me apartaré ni un milímetro de mi convicción fundamental de que, precisamente ahora, debemos defender nuestra libertad también frente a Rusia; probablemente tendré que explicarlo mucho más y con mucha más intensidad", ha dicho en una rueda de prensa en Berlín.



Por su parte, Kallas alerta de que la "amenaza" se acerca a Europa. La alta representante de la Unión Europea se declara preocupada porque estén ganando terreno partidos "ciegos". "Hemos visto un número creciente de actos de sabotaje y amenazas en Europa. Al mismo tiempo están ganando terreno partidos ciegos ante las amenazas, que dicen que no tenemos que hacer nada ante esto porque no es asunto nuestro", lamenta.

En Francia, su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, advierte de que "ningún compromiso" es posible con la extrema derecha y pide a las fuerzas democráticas responder al descontento social que alimenta su auge. Barrot ha pedido abrir "de par en par los ojos" ante la subida de un partido "neonazi, antieuropeo y pro-Putin" en Alemania.

Países Bajos también lo considera "preocupante". El primer ministro, Rob Jetten, ha calificado como un "toque de atención" esta victoria electoral ultraderechista y considera "preocupante" el buen resultado obtenido por una formación con "posiciones extremas" y "posturas prorrusas".



Polonia, por su parte, ha arremetido contra quienes celebran la victoria. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha lamentado el triunfo de la AfD y ha arremetido contra los que en su país celebran esta victoria, al afirmar que "en Polonia, solo idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania".



