Irán anuncia una nueva zona restringida en el estrecho de Ormuz
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha avanzado, de cara a "los próximos días", la creación de una "nueva zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz, enclave que, ha reiterado, permanece "completamente cerrado", a la par que ha advertido de la interposición de sanciones contra quienes traten de vulnerar sus restricciones.
"En los próximos días anunciaremos una nueva zona prohibida que abarca la distancia entre la línea de bloqueo estadounidense y los puertos de carga", ha especificado el jerarca iraní en una entrevista con la radiotelevisión estatal, IRIB, en la cual ha advertido de que "cualquier buque que zarpe desde cualquiera de los dos lados del estrecho de Ormuz y tenga la intención de navegar hacia el estrecho —sin coordinarse con Teherán— será incluido en la lista de sanciones de Irán".
La zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional.
Del mismo modo, Rezaei ha reiterado que el estrecho está completamente cerrado y ha tachado de "gran mentira" la afirmación por parte de Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, dado que, ha subrayado, "antes de que se cerrara circulaban más de 100 buques que transportaban más de 100 millones de toneladas de mercancías, pero ahora circulan como máximo entre siete y ocho buques que transportan productos iraníes esenciales".
Según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, "algunos buques pretenden pasar navegando en silencio, aunque la mayoría acaba siendo alcanzada; y, por supuesto, actualmente no tenemos previsto hundir esos buques por motivos medioambientales".
Por último, Rezaei ha aludido a la ruta acordada con Omán en el estrecho de Ormuz para anotar que ese "nuevo corredor internacional que gestiona Irán (y) se ha acordado con los omaníes se anunciará en los próximos días". Cabe recordar que las autoridades de Omán e Irán coincidieron a finales del pasado mes de agosto en establecer un "plan por fases" para la gestión del tráfico en Ormuz en aras de garantizar "su soberanía y sus derechos soberanos" sobre el enclave, según anunciaron entonces Mascate y Teherán.
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