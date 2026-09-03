Fallece la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo
La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció este miércoles en su casa de Nueva York a los 92 años.
La autora nació en Toledo (Ohio) el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años.
Estudió Gobierno en la universidad Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal.
Trabajó como directora de la Independent Research Service, organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como freelance, escribiendo en la revista Esquire, con temas que afectaban a las mujeres.
En los años sesenta también colaboró con la revista Huntington Hartford's Show y se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.
Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto 'libertad de reproducción', es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.
Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista Ms ("Señora").
La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Te puede interesar
Nepal, una semana después: más de 1250 los muertos y 4200 desaparecidos
La Policía nepalí pide muestras de sangre y ADN a familiares de desaparecidos para identificar cientos de cuerpos.
Von der Leyen y Rutte amenazan con "más presión" a Moscú tras el ataque de Leipzig
La presidenta de la Comisión Europea considera que este tipo de incidentes constituyen una “nueva normalidad” que exige a los europeos dar un paso al frente”.
Zelenski alerta que el cielo ruso es "absolutamente inseguro" para la aviación
El presidente de Ucrania ha advertido que el espacio aéreo ruso se cerrará de facto al volverse inseguro por la intensificación de las operaciones con drones ucranianos. Mientras tanto, los Veintisiete coordinan una respuesta comunitaria al sabotaje fallido de Moscú en un aeropuerto de Alemania.
Bruselas no ve pruebas de que la crisis de Ceuta fuera provocada por desinformación de actores estatales extranjeros
No obstante, sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en redes sociales.
Alemania señala a Rusia como responsable del ataque fallido contra el aeropuerto de Leipzig
El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania.
Ascienden a más de un millar los muertos por la riada en Nepal, que deja 3900 desaparecidos
Más de 21 000 agentes trabajan en labores de búsqueda y rescate y han conseguido rescatar a 11 814 personas, incluidos 253 extranjeros.
Shein flaquea un 4% en su ansioso debut bursátil en la Bolsa de Hong Kong
El gigante textil arranca su andadura bursátil con grandes pérdidas, un debut que coincide con la ofensiva fiscal de Francia, que este martes activa gravámenes de hasta 12 euros por prenda contra este modelo de negocio.
Un jurado declara culpable a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac Shakur
Duane ‘Keffe D’ Davis, exlíder de la banda California South Side Compton Crips, ha sido declarado culpable de asesinato en primer grado por orquestar el tiroteo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en Las Vegas en 1996.
EE. UU. e Irán reanudan sus ataques en Oriente Medio
Las fuerzas estadounidenses han atacado dos plataformas matando a dos personas. Irán ha respondido con ofensivas sobre bases militares en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.