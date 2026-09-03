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Fallece la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo

La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
New York (United States), 03/09/2026.- (FILE) US media personality Paris Hilton (C-L) and feminist activist Gloria Steinem (C-R) sign the NYSE Distinguished Guest Book during the closing bell at the New York Stock Exchange in New York, New York, USA, 09 March 2026 (reissued 03 September 2026) Steinem died in New York on the 02 September 2026, aged 92. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Gloria Steinem, a la derecha. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gloria Steinem ikono feminista hil da, 92 urte zituela

Agencias | EITB

Última actualización

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista, falleció este miércoles en su casa de Nueva York a los 92 años.

La autora nació en Toledo (Ohio) el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años.

Estudió Gobierno en la universidad Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal.

Trabajó como directora de la Independent Research Service, organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como freelance, escribiendo en la revista Esquire, con temas que afectaban a las mujeres.

En los años sesenta también colaboró con la revista Huntington Hartford's Show y se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto 'libertad de reproducción', es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista Ms ("Señora").

La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Periodismo Estados Unidos Feminismo Internacional

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