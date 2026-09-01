Un jurado declara culpable a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac Shakur

Un jurado popular de Nevada (Estados Unidos) ha declarado este lunes culpable a Duane ‘Keffe D’ Davis, de 63 años, por el asesinato de Tupac Shakur, uno de los crímenes más conocidos de la historia del hip-hop. Davis, detenido en 2023, es la única persona que ha sido acusada y juzgada por la muerte del rapero.

El acusado permanecerá bajo custodia y sin derecho a fianza hasta el próximo 13 de octubre, cuando está previsto que un juez de Nevada dicte la sentencia. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.