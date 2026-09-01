Un jurado declara culpable a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac Shakur
Un jurado popular de Nevada (Estados Unidos) ha declarado este lunes culpable a Duane ‘Keffe D’ Davis, de 63 años, por el asesinato de Tupac Shakur, uno de los crímenes más conocidos de la historia del hip-hop. Davis, detenido en 2023, es la única persona que ha sido acusada y juzgada por la muerte del rapero.
El acusado permanecerá bajo custodia y sin derecho a fianza hasta el próximo 13 de octubre, cuando está previsto que un juez de Nevada dicte la sentencia. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.
¿Qué ocurrió con Tupac Shakur?
Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años, después de recibir varios disparos cuando viajaba en un vehículo por Las Vegas. El ataque se produjo días después de un altercado entre el rapero y Orlando Anderson, sobrino de Davis, en el hotel MGM Grand.
Durante el juicio, el fiscal Binu Palal sostuvo que Davis organizó el ataque junto a Anderson y otros miembros de su grupo como represalia por aquella pelea.
Las deliberaciones comenzaron este lunes después de nueve días de juicio y de escuchar el testimonio de cerca de 30 testigos. La familia de Shakur reaccionó con emoción al conocer el veredicto, mientras Davis permaneció impasible.
Pruebas para la condena
La Fiscalía se ha apoyado principalmente en las propias declaraciones de Davis y en sus memorias, publicadas bajo el título ‘Compton Street Legend’, en las que relató cómo se organizó el ataque y cómo se obtuvo el arma utilizada en el tiroteo.
El fiscal defendió ante el jurado que estas declaraciones, junto a otras pruebas circunstanciales, vinculaban a Davis con la planificación del asesinato.
La defensa, encabezada por el abogado Michael Sanft, trató de desacreditar el relato de su cliente. Argumentó que Davis ha ofrecido diferentes versiones sobre lo ocurrido y que algunas de sus declaraciones contienen hechos inventados.
¿Quién era Tupac Shakur?
Tupac Shakur está considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del rap. Su música abordó cuestiones sociales y problemas de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos.
El rapero comenzó su carrera musical en 1991 y alcanzó el éxito internacional con canciones como ‘Changes’, ‘Old School’ y ‘So Many Tears’. Su muerte, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, generó durante décadas numerosas especulaciones sobre los responsables del crimen.
La condena de Davis pone fin a casi tres décadas de incertidumbre judicial sobre el único acusado que ha llegado a juicio por el asesinato del legendario rapero.
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