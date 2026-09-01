Crisis migratoria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bruselas no ve pruebas de que la crisis de Ceuta fuera provocada por desinformación de actores estatales extranjeros

No obstante, sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en redes sociales.
(Foto de ARCHIVO) Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. Marcos Moreno / Europa Press 21 AGOSTO 2026;PLAYA;TRAMPOLÍN;MIGRANTES;INMIGRANTES; 21/8/2026
Imagen de archivo de Ceuta. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bruselak ez du frogarik ikusten Ceutako krisia atzerriko aktore estatalen desinformazioak eragin zuela esateko

Agencias | EITB

Última actualización

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha asegurado este martes que no dispone de "evidencia concluyente" que apunte a que la crisis migratoria vivida en Ceuta fuera desencadenada por una campaña de desinformación orquestada por "actores estatales extranjeros", si bien sí ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis en las redes sociales.

"En el caso de Ceuta, vimos intentos por parte de Rusia de explotar la crisis online. Sin embargo, no tenemos evidencia concluyente que sugiera que la crisis en sí fue provocada por desinformación de actores estatales extranjeros", ha señalado un portavoz de Exteriores de la Unión Europea en declaraciones a Europa Press.

El portavoz ha subrayado que la migración es "un tema sensible" en toda Europa y ha alertado de que se ha registrado "una actividad significativa de desinformación" en redes sociales que busca explotar esta cuestión, "alimentar divisiones y aumentar la polarización".

Asimismo, ha explicado que el SEAE realiza de forma periódica, como servicio a los Estados miembro, "evaluaciones del entorno informativo" en torno a crisis o eventos políticos de relevancia para los intereses colectivos y los objetivos de la UE, y que comparte esa información con los países afectados cuando sus intereses se ven comprometidos.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puso ayer en el punto de mira a Rusia e Israel a la hora de analizar la crisis de Ceuta. Hoy ha sido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha insistido en que los foros digitales impulsados por esos dos estados aprovecharon lo ocurrido en Ceuta para polarizar Europa y, por ende, incluso a la sociedad española.

Publicidad
18:00 - 20:00
Migración Bruselas Unión Europea Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X