Los títulos han comenzado la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones. Sin embargo, la cotización oficial ha vivido una jornada de gran inestabilidad. Nada más arrancar la sesión, las acciones han llegado a hundirse un 10 % en los primeros minutos ante el nerviosismo inicial de los inversores. Con el paso de las horas la sangría ha logrado moderarse, estabilizando la caída en un 4 % definitivo al llegar al parón de la media sesión.

Tras este debut, Shein ha recaudado unos 1735 millones de dólares, lo que fija su valoración actual en 26 305 millones de dólares. Esta cifra se queda a años luz de los 98 200 millones que llegó a registrar en 2022.

Shein impulsó su salida a Bolsa en Hong Kong para neutralizar la presión de sus apoyos financieros y evitar el canje de inversiones. La compañía afronta además una caída de márgenes y ventas en Estados Unidos y Europa tras la eliminación de las exenciones arancelarias para paquetes pequeños.