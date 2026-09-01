Shein flaquea un 4% en su ansioso debut bursátil en la Bolsa de Hong Kong
La plataforma Shein, uno de los grandes nombres del sector mundial de la moda rápida, ha iniciado este martes su debut bursátil en la Bolsa de Hong Kong con caídas de hasta el 4 % en la sesión matinal.
Este estreno en los mercados asiáticos se produce tras años de tensiones geopolíticas y traslados de planes que han provocado una caída del 73 % en su valoración respecto a su pico máximo de 2022. Hoy ha sido el primer día de toda su historia en el que cualquier inversor del mundo ha podido comprar y vender acciones de Shein de manera oficial en un mercado autorizado.
Inestabilidad y caída de valoración en el parqué
Los títulos han comenzado la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones. Sin embargo, la cotización oficial ha vivido una jornada de gran inestabilidad. Nada más arrancar la sesión, las acciones han llegado a hundirse un 10 % en los primeros minutos ante el nerviosismo inicial de los inversores. Con el paso de las horas la sangría ha logrado moderarse, estabilizando la caída en un 4 % definitivo al llegar al parón de la media sesión.
Tras este debut, Shein ha recaudado unos 1735 millones de dólares, lo que fija su valoración actual en 26 305 millones de dólares. Esta cifra se queda a años luz de los 98 200 millones que llegó a registrar en 2022.
Shein impulsó su salida a Bolsa en Hong Kong para neutralizar la presión de sus apoyos financieros y evitar el canje de inversiones. La compañía afronta además una caída de márgenes y ventas en Estados Unidos y Europa tras la eliminación de las exenciones arancelarias para paquetes pequeños.
La ofensiva fiscal de Francia
Desde este martes, Francia empieza a aplicar un sistema de penalizaciones a grupos chinos como Shein y Temu, que van desde 0,5 euros a 12 euros por cada producto en nombre de una industria textil más sostenible.
En cualquier caso, Shein sigue siendo uno de los grandes nombres del sector mundial de la 'moda rápida', al situarse en la tercera posición con una cuota del 1,9 %, tan solo por detrás de Nike e Inditex.
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