Bruselas abre una investigación a Shein por su diseño “adictivo” y la venta de productos ilegales

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación formal contra la plataforma de comercio electrónico Shein por lo que califica como un “diseño adictivo” de su aplicación y posibles infracciones relacionadas con la venta de productos ilegales.

Bruselas examinará si la compañía vulnera la normativa europea de servicios digitales al utilizar mecanismos que puedan fomentar un uso compulsivo de la plataforma, así como por su falta de transparencia en los sistemas de recomendación de contenidos y productos.

Asimismo, la Comisión investigará la posible comercialización de artículos ilegales, entre los que menciona expresamente material de abuso sexual infantil, una de las infracciones más graves contempladas en la legislación comunitaria.