Migrazio-krisia
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Bruselak ez du frogarik ikusten Ceutako krisia atzerriko aktore estatalen desinformazioak eragin zuela ziurtatzeko

Hala ere, Errusiak krisia sare sozialetan aprobetxatzeko saiakerak antzeman zituela baieztatu du.

(Foto de ARCHIVO) Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria después de la histórica entrada masiva de más de 70.000 migrantes a nado por el Tarajal durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio. Aunque actualmente el despliegue policial y el refuerzo de la frontera por parte de las autoridades marroquíes han conseguido frenar las entradas, la ciudad autónoma sigue enfrentando una grave crisis humanitaria, sanitaria y de seguridad. Marcos Moreno / Europa Press 21 AGOSTO 2026;PLAYA;TRAMPOLÍN;MIGRANTES;INMIGRANTES; 21/8/2026
Ceutako artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kanpo Harremanetarako Europako Zerbitzuak (SEAE) astearte honetan ziurtatu duenez, ez du "ebidentzia erabakigarririk" Ceutan bizi izandako migrazio-krisia "atzerriko estatu-aktoreek" antolatutako desinformazio-kanpaina batek eragin zuela esateko. Hala ere, baieztatu du Errusiak sare sozialetan krisia aprobetxatzeko saiakerak antzeman zituela.

"Ceutaren kasuan, Errusiaren aldetik online krisia aprobetxatzeko saiakerak ikusi genituen. Hala ere, ez dugu ebidentziarik krisia bera atzerriko aktore estatalen desinformazioagatik izan zela iradokitzeko", adierazi du Europar Batasuneko Atzerri bozeramaile batek Europa Pressi egindako adierazpenetan.

Bozeramaileak azpimarratu du migrazioa "gai sentikorra" dela Europa osoan, eta ohartarazi du sare sozialetan "desinformazio jarduera esanguratsua" izan dela, gai hori ustiatzeko, "zatiketak elikatzeko eta polarizazioa areagotzeko".

Era berean, azaldu du SEAEk aldian behin, estatu kideentzako zerbitzu gisa, "informazio-ingurunearen ebaluazioak" egiten dituela EBren interes kolektiboentzat eta helburuentzat garrantzitsuak diren krisien edo gertaera politikoen inguruan, eta informazio hori kaltetutako herrialdeekin partekatzen duela, haien interesak arriskuan jartzen direnean.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Errusia eta Israel jarri zituen atzo jomugan Ceutako krisia aztertzerakoan. Gaur Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak berretsi egin du bi estatu horiek bultzatutako foro digitalek polarizatzeko baliatu zutela Ceutan gertatutakoa. Eta gogoratu du Bruselak ere Errusia seinalatu zuela.

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18:00 - 20:00
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