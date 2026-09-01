Bruselak ez du frogarik ikusten Ceutako krisia atzerriko aktore estatalen desinformazioak eragin zuela ziurtatzeko
Hala ere, Errusiak krisia sare sozialetan aprobetxatzeko saiakerak antzeman zituela baieztatu du.
Kanpo Harremanetarako Europako Zerbitzuak (SEAE) astearte honetan ziurtatu duenez, ez du "ebidentzia erabakigarririk" Ceutan bizi izandako migrazio-krisia "atzerriko estatu-aktoreek" antolatutako desinformazio-kanpaina batek eragin zuela esateko. Hala ere, baieztatu du Errusiak sare sozialetan krisia aprobetxatzeko saiakerak antzeman zituela.
"Ceutaren kasuan, Errusiaren aldetik online krisia aprobetxatzeko saiakerak ikusi genituen. Hala ere, ez dugu ebidentziarik krisia bera atzerriko aktore estatalen desinformazioagatik izan zela iradokitzeko", adierazi du Europar Batasuneko Atzerri bozeramaile batek Europa Pressi egindako adierazpenetan.
Bozeramaileak azpimarratu du migrazioa "gai sentikorra" dela Europa osoan, eta ohartarazi du sare sozialetan "desinformazio jarduera esanguratsua" izan dela, gai hori ustiatzeko, "zatiketak elikatzeko eta polarizazioa areagotzeko".
Era berean, azaldu du SEAEk aldian behin, estatu kideentzako zerbitzu gisa, "informazio-ingurunearen ebaluazioak" egiten dituela EBren interes kolektiboentzat eta helburuentzat garrantzitsuak diren krisien edo gertaera politikoen inguruan, eta informazio hori kaltetutako herrialdeekin partekatzen duela, haien interesak arriskuan jartzen direnean.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Errusia eta Israel jarri zituen atzo jomugan Ceutako krisia aztertzerakoan. Gaur Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak berretsi egin du bi estatu horiek bultzatutako foro digitalek polarizatzeko baliatu zutela Ceutan gertatutakoa. Eta gogoratu du Bruselak ere Errusia seinalatu zuela.
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