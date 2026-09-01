Ascienden a más de un millar los muertos por la riada en Nepal, que deja 3900 desaparecidos
Las autoridades de Nepal elevan este martes a más de un millar los muertos por las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada cerca de la frontera con China. Al mismo tiempo, reducen a cerca de 3900 los desaparecidos, entre los que figuran 583 extranjeros.
La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) señala que hasta ahora se han recuperado 1003 cuerpos, incluidos 321 en Chitwan, 216 en Nawalparasi Este y 170 en Nawalparasi Oeste.
Asimismo, precisa que 3916 personas continúan desaparecidas, entre ellas 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada. El dato supone una reducción respecto al balance difundido por las mismas autoridades el lunes, cuando el número de desaparecidos pasó de 2502 a 4247 en menos de 24 horas.
Labores de rescate
Por otro lado, los servicios de emergencia han logrado rescatar a 11 814 personas, incluidos 253 extranjeros.
El organismo cifra en 279 los heridos, de los que 168 ya han recibido el alta, al tiempo que manifiesta que hay más de 21 000 agentes trabajando en labores de búsqueda y rescate, durante las cuales se está entregando ayuda humanitaria a parte de los damnificados.
A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino —entre ellos 261 ciudadanos extranjeros—, según señalan las autoridades del gigante asiático, así como tres cadáveres recuperados en India.
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