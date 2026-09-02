Zelenski alerta que el cielo ruso es "absolutamente inseguro" para la aviación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido a las aerolíneas civiles que el espacio aéreo de Rusia se "cerrará de forma efectiva" debido al incremento de los ataques ucranianos con drones. El mandatario ha hecho hincapié en que volar sobre territorio ruso es "absolutamente inseguro" a causa de estas operaciones de guerra, iniciadas tras la invasión ordenada por Vladímir Putin en febrero de 2022.

"Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta. Aunque las autoridades rusas no están informando adecuadamente a la población al respecto, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto: la guerra iniciada por Rusia está cerrando su cielo", ha manifestado, antes de incidir en que Kiev "no quiere que se pierdan vidas inocentes".

En su intervención, el mandatario ucraniano ha añadido que "es importante que las aerolíneas que actualmente vuelan a aeropuertos principalmente en Moscú, San Petersburgo y otros destinos clave en Rusia, también estén al tanto".

En este sentido, el líder de Kiev ha defendido los ataques con drones y misiles contra objetivos militares y económicos en territorio enemigo como un acto legítimo de autodefensa frente a la agresión de Moscú. Asimismo, ha advertido de que los cielos rusos seguirán siendo exclusivos para la actividad militar hasta que se produzcan avances reales hacia la paz y negociaciones diplomáticas que permitan restablecer la seguridad aérea civil.