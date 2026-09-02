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Zelenski alerta que el cielo ruso es "absolutamente inseguro" para la aviación

El presidente de Ucrania ha advertido que el espacio aéreo ruso se cerrará de facto al volverse inseguro por la intensificación de las operaciones con drones ucranianos. Mientras tanto, los Veintisiete coordinan una respuesta comunitaria al sabotaje fallido de Moscú en un aeropuerto de Alemania.

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18:00 - 20:00
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su intervención

EITB

Última actualización

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido a las aerolíneas civiles que el espacio aéreo de Rusia se "cerrará de forma efectiva" debido al incremento de los ataques ucranianos con drones. El mandatario ha hecho hincapié en que volar sobre territorio ruso es "absolutamente inseguro" a causa de estas operaciones de guerra, iniciadas tras la invasión ordenada por Vladímir Putin en febrero de 2022.

"Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta. Aunque las autoridades rusas no están informando adecuadamente a la población al respecto, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto: la guerra iniciada por Rusia está cerrando su cielo", ha manifestado, antes de incidir en que Kiev "no quiere que se pierdan vidas inocentes".

En su intervención, el mandatario ucraniano ha añadido que "es importante que las aerolíneas que actualmente vuelan a aeropuertos principalmente en Moscú, San Petersburgo y otros destinos clave en Rusia, también estén al tanto".

En este sentido, el líder de Kiev ha defendido los ataques con drones y misiles contra objetivos militares y económicos en territorio enemigo como un acto legítimo de autodefensa frente a la agresión de Moscú. Asimismo, ha advertido de que los cielos rusos seguirán siendo exclusivos para la actividad militar hasta que se produzcan avances reales hacia la paz y negociaciones diplomáticas que permitan restablecer la seguridad aérea civil.

Alemania denuncia ataques de Moscú en su territorio

Esta alerta coincide con una grave crisis diplomática en la Unión Europea. El Gobierno de Alemania ha acusado formalmente a Rusia de un intento de atentado fallido con drones explosivos en el aeropuerto de Leipzig. Según las investigaciones alemanas, los artefactos fueron hallados cerca de aviones de carga ucranianos y tenían tecnología idéntica a la que utiliza el Kremlin en la guerra. 

Como respuesta inmediata, el Gobierno alemán ha tomado medidas contundentes: cerrará el consulado ruso en Bonn, cancelará las operaciones de la Casa de Rusia en Berlín y expulsará diplomáticos en señal de protesta.

La UE prepara una respuesta comunitaria y blindaje de infraestructuras

Ante esta situación, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discutirán este miércoles, en una reunión informal en Irlanda, qué respuesta unificada dar a Rusia por el ataque fallido en Leipzig. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya han coordinado posturas para castigar estas acciones.

Como medida de protección a largo plazo, la UE prepara un ejercicio conjunto para reforzar la protección de las infraestructuras críticas europeas. Con este blindaje, los socios comunitarios buscan frenar la oleada de sabotajes asimétricos y asegurar que los cielos y los puntos logísticos del continente permanezcan a salvo de las incursiones y la presión del Kremlin.

Guerra en Ucrania Rusia Internacional

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