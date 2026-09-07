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Ormuzko itsasartean beste eremu mugatu bat ezarriko duela iragarri du Iranek

Teheranek ohartarazi duenez, bertatik bere baimenik gabe igarotzen diren ontziak zigortu egingo ditu. AEBk dioenaren kontrara, itsasartea erabat itxita dagoela azpimarratu du Iranek. 

(Foto de ARCHIVO) Un caza estadounidense en el mar Arábigo, cerca del estrecho de Ormuz REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/7/2026

AEBeko ehiza-hegazkin bat Arabiako itsasoan, Ormuztik gertu. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Mohsen Rezaei Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkariak iragarri duenez, “datozen egunetan, debekatutako beste eremu bat” ezarriko du Ormuzko itsasartean. Esparru hori baimen gabe zeharkatzen duten ontziek zigorrak jasoko dituztela ere nabarmendu du.
  
AEBko hegazkinen blokeopean dagoen eremutik Pertsiar golkotik barrena hedatuko da esparru hori. Hala, are mugatuago egongo da joan-etorria, petrolioaren nazioarteko merkataritza are gehiago zailduz.

Rezaeiren hitzetan, itsasartea erabat itxita dago, eta “gezur borobila” da AEBk dioena (zabalik dagoena). “Zarratu baino lehen, 100 bat ontzik zeharkatzen zuen 100 milioi tona merkantzia garraiatzeko. Orain, gehienez zazpi-zortzi ontzi dabiltza, Iranentzako oinarrizko produktuak garraiatzeko”.
  
Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkariak salatu duenez, “ontzi batzuek eremua zeharkatu nahi dute, gure baimen barik, baina gehien-gehienak harrapatu egiten ditugu. Dena dela, ez dugu ontziok hondoratzeko asmorik, ingurumen arrazoiak tarteko”.

Azkenik, Omanekin hitzartutako ibilbideaz aritu da Rezaei, eta hori ere “datozen egunetan” zehaztuko dutela iragarri du. Abuztu amaieran akordioa lortu zuten bi herrialdeek, euren “subiranotasun eta eskubideak” bermatuko lituzkeen egitasmo bat ezarri asmoz. 

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Milaka serbiar bildu dira Belgraden Mladicen hiletarako, EBren ohartarazpenak gorabehera

Ehunka lagun hurbildu dira Belgraden gerra-kriminal Ratko Mladicen hil-kaperara, hileta ospatu aurretik. Mladic abuztuaren 27an hil zen, 84 urte zituela, Hagako kartzela batean bizi osorako espetxe-zigorra betetzen ari zela. "Bosniako harakina" ezizenez ezaguna, Mladic 2017an kondenatu zuten genozidioagatik, gerra-krimenengatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik, Jugoslavia ohian 1992tik 1995era bitartean izandako gerretan. Europar Batasunak Serbiari ohartarazi dio Ratko Mladici ohoreak egiteak edo hura goratzeak arrisku larrian jartzen duela EBn sartzeko prozesua.

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