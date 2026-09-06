UKRAINAKO GERRA
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AEBko ordezkariak Kieven dira, ia bost urtean lehen aldiz, Zelenskirekin biltzeko

Iragarkia
Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con Zelenski en Kiev
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Steve Witkoff eta Jared Kushner AEBko Gobernu ordezkariak Kievera iritsi dira, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko. Bezperan, Moskun izan ziren Vladimir Putini gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkezteko, eta proposamen hori helaraziko diote gaur Zelenskiri.

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