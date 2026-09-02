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Zelenskik ohartarazi du Errusiako aire-espazioa "oso arriskutsua" dela hegazkinentzat

Ukrainako presidenteak ohartarazi du Errusiako aire-espazioa "de facto" itxiko dela; izan ere, droneekin egindako erasoak areagotu egin dira eta ezin da segurtasuna bermatu. Bien bitartean, hogeita zazpiak eguerdian bilduko dira erantzun bateratu baten bila, Moskuk Alemaniako aireportu batean atzo egindako "sabotaje-saiakera" dela eta.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Volodímir Zelenski Ukrainako presidentea bere hitzaldian

EITB

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Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak airelineei ohartarazi die Errusiako aire-espazioa de facto itxiko dela, ukrainarrek dronekin egindako erasoak areagotu egin direlako. Buruzagiak azpimarratu du Errusia gainetik hegan egitea "oso arriskutsua" dela gerra-operazio horien ondorioz; hain zuzen ere, Vladimir Putinek 2022ko otsailean agindutako inbasioaren ostean hasitako operazioen ondorioz.

"Errusiako zeruan dronak egongo dira, maila kezkagarrian, eta hori kontuan hartu beharrekoa da. Errusiako agintariek ez diote biztanleriari behar bezala informatzen. Errusiako aire-espazioa de facto itxiko da”, adierazi du, eta gehitu du ez dutela nahi "pertsona errugabeen bizitzak galtzea".

Bere agerraldian, Ukrainako buruzagiak gaineratu duenez, "garrantzitsua da gaur egun batez ere Mosku, San Petersburgo eta Errusiako beste funtsezko helmuga batzuetako aireportuetara hegan egiten duten airelineak ere honen jakitun izatea".

Ildo horretan, Kieveko liderrak babestu egin ditu aurkariaren aurka dronekin eta misilekin egindako erasoak, eta ohartarazi du Errusiako aire-espazioa jarduera militarrerako soilik erabiliko dela, bakerako benetako urratsak eta aire-segurtasun zibila berrezartzea ahalbidetuko duten negoziazio diplomatikoak egon arte.

Alemaniak Moskuren erasoak salatu ditu

Ohartarazpen horrek bat egin du Europar Batasuneko krisi diplomatiko larri batekin; izan ere, Alemaniako Gobernuak Errusiari leporatu dio Leipzigeko aireportuan drone lehergailuekin egindako atentatu-saiakera bat. Berehalako erantzun gisa, Alemaniako Gobernuak hainbat neurri sendo hartu ditu, tartean, Gobernuak Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia ixtea. 

EB erantzun bat prestatzen ari da

Testuinguru horretan, eta Leipzigeko eraso horri erantzun bat eman asmoz, Europako Batasuneko Kanpo Arazoetako ministroak eguerdian elkartuko dira Irlandan. 

Epe luzerako babes-neurri gisa, EB ariketa bateratu bat prestatzen ari da jomugan egon daitezkeen Europako azpiegiturak babesteko. 

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