Mapa berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nolakoa da NBEk planteatzen duen munduko mapa berria?

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak erabaki du mapamundiaren egungo diseinua erabiltzeari uztea kontinenteen tamainarekiko leialagoa den beste bat erabiltzen hasteko. Mapa berrian, adibidez, Afrika handiagoa izango litzateke.

Afrika Groenlandia Europa Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X