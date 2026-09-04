Mileik zigorrak iragarri ditu Malvinetan lan egiten duten enpresentzat eta base militar berri bat Suaren Lurraldean
Argentinako presidenteak artxipelagoaren inguruko estrategia gogortu du, eta Donald Trumpek gai horretan AEBren orain arteko neutraltasuna berrikustea proposatu du; Erresuma Batuak, bere aldetik, berretsi du uhartedi horrekin duen konpromisoa "erabatekoa eta mugiezina" dela.
Javier Milei Argentinako presidenteak neurriak iragarri ditu 1833tik britainiarren kontrolpean dauden Malvina uharteen gaineko subiranotasunaren erreklamazioa indartzeko. Neurri horien artean, Argentinaren baimenik gabe artxipelagoan baliabide naturalak ustiatzen dituzten enpresak zigortzea eta Suaren Lurraldean base militar berri bat eraikitzea proposatu du.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Argentinaren eta Erresuma Batuaren arteko eztabaidan herrialdeak duen neutraltasun jarrera berrikus dezakeela esan ostean egin du iragarpena Mileik.
Erresuma Batuko Gobernuak, berriz, Mileiri erantzun dio Malvinekin duen konpromisoa "erabatekoa eta mugiezina" dela. Wes Streeting Defentsa ministro britainiarraren ustez, Argentinako presidenteak egindako adierazpenek "gehiago hitz egiten dute Argentinako barne politikaz Malvinez baino".
Malvinetan jarduten duten enpresentzako zigorrak
Mileik dekretu bat iragarri du Argentinako baimenik gabe Malvinetako proiektuetan zuzenean edo zeharka parte hartzen duten enpresen aurkako zigorrak azkartzeko.
Argentinako presidentearen hitzetan, konpainia horien aurkako zigorrak gogortzeko lege-proiektu bat bidaliko du Parlamentura, Argentinako lurralde kontinentalean lan egitea eragozteko.
Mileik Navitas israeldarrak eta Rockhopper britainiarrak petrolioa erauzteko duten proiektua aipatu du, Argentinak 2022an eta 2013an zigortu zituen bi konpainiak, hurrenez hurren.
Borders & Southern britainiarrak eta JHI kanadarrak ere esplorazio-lizentziak dituzte uharteetan. Argentinak uste du petrolioaren balizko ustiapena mehatxu bat dela beretzat eskatzen dituen baliabide naturalentzat.
Beste base militar bat Suaren Lurraldean
Argentinako presidenteak, gainera, Defentsa Ministerioaren baliabideak handitzeko dekretu bat iragarri du, Suaren Lurraldean base militar bat eraikitzeko.
Horren esanetan, Hego Atlantikoko gune logistiko garrantzitsua izango da eta Argentinaren proiekzio geopolitikoa indartuko du.
Agintariak iragarritako lege-proiektuak Segurtasun Nazionaleko Kontseilua sortzea ere aurreikusten du, herrialdeko azpiegitura kritikoak eta espazio aeroespaziala eta itsasoa babesteko esparru bat ezartzeaz arduratuko dena.
Erresuma Batuak uharteei buruzko jarrera berretsi du
Erresuma Batuko Gobernuak Malvinak britainiarrak direla berretsi du, bertako biztanleek britainiar izatea aukeratu dutelako. Streetingek 2013an egindako erreferenduma izan du hizpide, boto-emaileen % 99,8k britainiarren subiranotasunaren menpe jarraitzea babestu baitzuten.
Downing Streetetik garrantzia kendu diete Mileiren adierazpenei, eta adierazi dute uharteetako biztanleen autodeterminazio eskubideak beren baliabide naturalak ustiatzeko aukera barne hartzen duela.
Malvinetako subiranotasunaren aldeko borrokak Argentinaren eta Erresuma Batuaren arteko gerra eragin zuen 1982an, eta britainiarren garaipenarekin amaitu zen.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizirik erreskatatu dituzte Nepaleko tunel batean harrapatuta geratu ziren bi langile, eta gehiago ere bizirik daudela ziurtatu dute
Uholdeak gertatu zirenetik hamargarren egunean, bi gizonak tunelaren sarreratik 170 metrora aurkitu dituzte, erreskate taldeek barrutik zetozen ahotsak entzun ostean. Familiek "miraritzat" jo dute erreskatea.
Gloria Steinem ikono feminista hil da, 92 urte zituela
Idazle eta kazetariak bularreko minbizia izan zuen 80ko hamarkadan, eta 2021ean Komunikazio eta Giza Zientzien Asturiasko Printzesa Saria irabazi zuen Espainian.
Nepal, astebete geroago: 1.250 hildako eta 4.200 lagun baino gehiago agertu barik
Nepalgo Poliziak odol eta DNA laginak eskatu dizkie desagertuen senideei, ehunka gorpu identifikatzeko.
Von der Leyenek eta Ruttek "presio handiagoa" egingo diote Moskuri Leipzigeko erasoaren ostean
Europako Batzordearen presidenteak uste du horrelako gertakariak "normaltasun berria" direla, eta europarrek "aurrerapausoa ematea" eskatzen dutela.
Zelenskik ohartarazi du Errusiako aire-espazioa "oso arriskutsua" dela hegazkinentzat
Ukrainako presidenteak adierazi du Errusiako aire-espazioa de facto itxiko dela; izan ere, drone bidezko erasoak areagotu egin dira eta ezin da segurtasuna bermatu. Bien bitartean, hogeita zazpiak eguerdian bilduko dira erantzun bateratu bila, Moskuk Alemaniako aireportu batean atzo egindako "sabotaje-saiakera" dela eta.
Bruselaren arabera, ez dago frogarik Ceutako krisia atzerriko aktore estatalen desinformazioak eragin zuela ziurtatzeko
Hala ere, Errusiak sare sozialetan krisia dela eta probetxua ateratzeko saiakerak egin dituela atzeman duela baieztatu du erakundeak.
Alemaniak Errusia jo du Leipzigeko aireportuaren aurkako erasoaren erantzuletzat
Aireportu hori armak bidaltzeko gune neuralgikoa da, Ukrainako gerrarekin lotutakoak barne.
Mila lagun baino gehiago hil dira Nepalen uholdeen ondorioz, eta 3.900 pertsona desagertu dira
21.000 agente baino gehiago ari dira bilaketa eta erreskate lanetan, eta 11.814 pertsona erreskatatzea lortu dute, 253 atzerritar barne.
Sheinek estreinako makala egin du Hong Kongeko burtsan, eta % 4ko galerekin dabil
Txinako ehungintza erraldoiak zulo handiekin hasi du burtsako ibilbidea, eta % 10eko galerak ere izan ditu uneren batean. Bien bitartean, gaur, asteartea, abiatuko du Frantziak negozio eredu horren aurkako eraso fiskala, produktu bakoitzaren gaineko 12 eurorainoko kargak martxan jarriz.