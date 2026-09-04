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Mileik zigorrak iragarri ditu Malvinetan lan egiten duten enpresentzat eta base militar berri bat Suaren Lurraldean

Argentinako presidenteak artxipelagoaren inguruko estrategia gogortu du, eta Donald Trumpek gai horretan AEBren orain arteko neutraltasuna berrikustea proposatu du; Erresuma Batuak, bere aldetik, berretsi du uhartedi horrekin duen konpromisoa "erabatekoa eta mugiezina" dela.

AME4255. SANTIAGO (CHILE), 03/09/2026.- El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid, el cual cuenta con figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España, este jueves en Santiago (Chile). EFE/ Esteban Garay
Milei. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Javier Milei Argentinako presidenteak neurriak iragarri ditu 1833tik britainiarren kontrolpean dauden Malvina uharteen gaineko subiranotasunaren erreklamazioa indartzeko. Neurri horien artean, Argentinaren baimenik gabe artxipelagoan baliabide naturalak ustiatzen dituzten enpresak zigortzea eta Suaren Lurraldean base militar berri bat eraikitzea proposatu du.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Argentinaren eta Erresuma Batuaren arteko eztabaidan herrialdeak duen neutraltasun jarrera berrikus dezakeela esan ostean egin du iragarpena Mileik.

Erresuma Batuko Gobernuak, berriz, Mileiri erantzun dio Malvinekin duen konpromisoa "erabatekoa eta mugiezina" dela. Wes Streeting Defentsa ministro britainiarraren ustez, Argentinako presidenteak egindako adierazpenek "gehiago hitz egiten dute Argentinako barne politikaz Malvinez baino".

Malvinetan jarduten duten enpresentzako zigorrak

Mileik dekretu bat iragarri du Argentinako baimenik gabe Malvinetako proiektuetan zuzenean edo zeharka parte hartzen duten enpresen aurkako zigorrak azkartzeko.

Argentinako presidentearen hitzetan, konpainia horien aurkako zigorrak gogortzeko lege-proiektu bat bidaliko du Parlamentura, Argentinako lurralde kontinentalean lan egitea eragozteko.

Mileik Navitas israeldarrak eta Rockhopper britainiarrak petrolioa erauzteko duten proiektua aipatu du, Argentinak 2022an eta 2013an zigortu zituen bi konpainiak, hurrenez hurren.

Borders & Southern britainiarrak eta JHI kanadarrak ere esplorazio-lizentziak dituzte uharteetan. Argentinak uste du petrolioaren balizko ustiapena mehatxu bat dela beretzat eskatzen dituen baliabide naturalentzat.

Beste base militar bat Suaren Lurraldean

Argentinako presidenteak, gainera, Defentsa Ministerioaren baliabideak handitzeko dekretu bat iragarri du, Suaren Lurraldean base militar bat eraikitzeko.

Horren esanetan, Hego Atlantikoko gune logistiko garrantzitsua izango da eta Argentinaren proiekzio geopolitikoa indartuko du.

Agintariak iragarritako lege-proiektuak Segurtasun Nazionaleko Kontseilua sortzea ere aurreikusten du, herrialdeko azpiegitura kritikoak eta espazio aeroespaziala eta itsasoa babesteko esparru bat ezartzeaz arduratuko dena.

Erresuma Batuak uharteei buruzko jarrera berretsi du

Erresuma Batuko Gobernuak Malvinak britainiarrak direla berretsi du, bertako biztanleek britainiar izatea aukeratu dutelako. Streetingek 2013an egindako erreferenduma izan du hizpide, boto-emaileen % 99,8k britainiarren subiranotasunaren menpe jarraitzea babestu baitzuten.

Downing Streetetik garrantzia kendu diete Mileiren adierazpenei, eta adierazi dute uharteetako biztanleen autodeterminazio eskubideak beren baliabide naturalak ustiatzeko aukera barne hartzen duela.

Malvinetako subiranotasunaren aldeko borrokak Argentinaren eta Erresuma Batuaren arteko gerra eragin zuen 1982an, eta britainiarren garaipenarekin amaitu zen.

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