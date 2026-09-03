Gloria Steinem ikono feminista hil da, 92 urte zituela
Idazle eta kazetariak bularreko minbizia izan zuen 80ko hamarkadan, eta 2021ean Komunikazio eta Giza Zientzien Asturiasko Printzesa Saria irabazi zuen Espainian.
Gloria Steinem idazle eta kazetari estatubatuarra asteazken honetan hil da, New Yorkeko bere etxean, 92 urte zituela. Emakumeen eskubideen defentsan aktibista sutsua izandakoa da.
Idazlea Toledon (Ohio) jaio zen 1934ko martxoaren 25ean eta bere familia Estatu Batuetan zehar lekuz aldatzeagatik ez zen eskolara erregulartasunez joan 11 urte bete zituen arte.
Smith College unibertsitatean ikasi zuen Gobernua, emakumeen artean oso ohikoa ez zen karrera.
CIAk finantzatutako Independent Research Service erakundeko zuzendari gisa lan egin zuen, baina laster kazetaritzan murgildu zen freelance gisa, eta Esquire aldizkarian idatzi zuen emakumeei eragiten zieten gaien inguruan.
60ko hamarkadan, Huntington Hartford 's Show aldizkariarekin ere kolaboratu zuen eta New Yorkeko Playboy Clubean "untxitxo" gisa infiltratu zen emakume horiek bizi zituzten baldintzak azaleratzeko.
New York Magazineko fundazio-taldeko kidea izan zen 1968an, eta, abortuari buruzko ekintza bat bete ondoren, 'ugalketa-askatasuna' kontzeptua asmatu zuen, hau da, seme-alabak izateko edo ez izateko askatasuna.
Bella Abzug eta Betty Friedan feministekin batera Emakumeen Caucus Politiko Nazionala sortu zuen, eta 70eko hamarkadan Dorothy Pitman Hughesekin batera Ms lehen aldizkari feministaren sortzailea izan zen.
Idazleak bularreko minbizia izan zuen 80ko hamarkadan, eta 2021ean Komunikazio eta Giza Zientzien Asturiasko Printzesa Saria irabazi zuen Espainian.
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