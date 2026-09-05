AEBk Witkoff eta Kushner bidali ditu Errusiara eta Ukrainara bake elkarrizketak berpizteko asmoz
Trump presidenteak berak baieztatu du albistea, eta esan du Putinek eta Zelenskik "biziki gorrotatzen" direla elkar, eta horrek elkarrizketak zailtzen dituela.
Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan baieztatu duenez, Steve Witkoff eta Jared Kushner Moskura eta Kievera joango dira asteburuan, Errusiaren eta Ukrainaren arteko bake elkarrizketak berpizteko asmoz.
"Gerrari amaiera emateko proposamen bat daramate. Izan ere, nik zortzi gerrari amaiera eman diet", adierazi du Trumpek, eta gogorarazi du ez duela Bakearen Nobel Saria jaso, nazioarteko gatazkak amaitzeko ahaleginak egin dituen arren.
Witkoff, Etxe Zuriko ordezkari berezia, eta Kushner, Trumpen suhia, Moskun bilduko dira larunbat honetan Vladimir Putin Errusiako presidentearekin, eta, ondoren, Kievera joango dira Volodimir Zelenski agintari ukrainarrarekin biltzeko.
Trumpek onartu zuen Ukrainako gerra errazago konpontzea espero zuela, baina Putinek eta Zelenskik "biziki gorrotatzen" dutela elkar, eta horrek bake elkarrizketak zailtzen dituela.
The New York Times egunkariaren arabera, Washingtonen nahia da Ukrainak eta Errusiak erasoak gelditzea aldi baterako, gutxienez AEBko mandatariak eskualdean dauden bitartean.
Egunkariaren arabera, ez dago argi Witkoffek eta Kushnerrek bake proposamen berri bat aurkeztuko duten edo aurrekoa ixteko presioa egingo duten.
2025eko abuztuan Trumpek Putin Alaskan hartu eta urtebetera egingo dute bidaia, gerra amaitzeko ahaleginean, hori baita errepublikanoen kanpainako promesetako bat.
Errusiak jaurtitako misilak atzemateko munizio eskasiari aurre egin behar dio Ukrainak, eta horregatik laguntza eskatu die bere aliatuei, bereziki Washingtoni.
Trump, bestalde, Errusia nazioartean sartzen saiatzen ari da, eta joan den astean Ipar Carolinan (AEB) egindako G20ko Finantza ministroen bileretan parte hartzera gonbidatu zuen.
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