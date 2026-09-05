¿Cómo es el nuevo mapamundi que plantea la ONU?
La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución para dejar de utilizar el diseño del mapa mundial actual y sustituirlo por uno más fiel al tamaño de los continentes, especialmente el de África, que durante siglos ha aparecido desproporcionadamente pequeño.
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