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¿Cómo es el nuevo mapamundi que plantea la ONU?

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Euskaraz irakurri: Nolakoa da NBEk planteatzen duen munduko mapa berria?

EITB

Última actualización

La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución para dejar de utilizar el diseño del mapa mundial actual y sustituirlo por uno más fiel al tamaño de los continentes, especialmente el de África, que durante siglos ha aparecido desproporcionadamente pequeño.

África Groenlandia Europa Onu Organización Naciones Unidas Internacional

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