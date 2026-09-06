Susan Sarandonek salatu du hainbat zinema proiektutatik kanpo utzi dutela Israel kritikatzeagatik
Bere azken filma aurkezten ari zela, Palestinaren defentsa publikoarengatik ondoriorik bizi izan ote duen galdetu diote aktore estatubatuarrari Mostran, eta zenbaitek betatu egin dutela onartu du.
Susan Sarandon aktore estatubatuarra Israelekiko kritiko izateagatik hainbat proiektutatik kanpo utzi dutela jakitera eman du igande honetan, Veneziako Zinemaldian eman duen prentsaurrekoan.
Sarandonek The Echo Chamber filma eraman du Urrezko Lehoia irabazteko lehiara, eta prentsaren aurrean azalpenak ematen ari zela, Palestinaren defentsa publikoagatik preziorik ordaindu al duen galdetu diote. "Uste dut kontakizuna erabat aldatu dela Palestinaren garrantzi historikoari eta sionismoak gure politikan Estatu Batuekin dituen loturei dagokienez", erantzun du aktoreak, "kontaketan aldaketa bat" nabari duela, alegia, baina Israeli egindako kritikengatik proiektu batzuetatik kanpo utzi dutela ere aitortu du.
Hala, estudio batzuek ez kontratatzea erabaki dutela bere iritziengatik esan du, "duela gutxi film batzuk kendu dizkidate, agentzia batzuek oraindik jendeari esaten diotelako ez kontratatzeko, baina horrelakoxea da boterearen egitura. Jendearen artean, eta bereziki nazioartean, ongietorria sentitzen naiz", gaineratu du.
Sarandonek, Luca Marinelli italiarrarekin eta Alicia Vikander suediarrarekin batera aurkeztu du The Echo Chamber filma Venezian, Bernardo Bertolucci zenak egindako azken gidoian oinarritutako lana, hain zuzen ere. Aktore estatubatuarrak eskerrak eman dizkio publikoki Andrea Pallaoro film honen zuzendariari, proiektu honetarako hautatzeagatik.
"Eskerrak ematen dizkiot Andreari ohartarazpen horiei jaramonik ez egiteagatik", esan du, eta salatu du oraindik ere "industriaren barruan oso errotuta dauden jarrerak" badaudela.
Zure interesekoa izan daiteke
Kushner eta Witkoffek Kievera egindako lehen bisitak ez du urratsik ekarri bakerako bidean
AEBk, Ukrainak eta Europako bazkideek adostu dute datozen asteetan bilera gehiago egitea eta neguari begira Ukrainari laguntza indartzea. Lehentasunen artean daude aire-defentsarako sistema gehiago, energia-sektorerako laguntza eta hornidura osagarriak.
AfD ultraeskuindarrak Saxonia-Anhalteko hauteskundeak irabazi ditu, eta gehiengo osora hurbildu da
Zehazki, 39 edo 41 eserleku lortuko lituzke, boto-emaileen % 44,5aren edo % 44aren babesa jasota. Hala, alderdi ultraeskuindarra oso gertu geratuko litzateke eskualdeko parlamentuan gehiengo absolutua izateko behar diren 42 eserlekuetatik.
AEBko ordezkariak Kieven dira, ia bost urtean lehen aldiz, Zelenskirekin biltzeko
Steve Witkoff eta Jared Kushner AEBko Gobernu ordezkariak Kievera iritsi dira, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko. Bezperan, Moskun izan ziren Vladimir Putini gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkezteko, eta proposamen hori helaraziko diote gaur Zelenskiri.
Ukrainak eta Errusiak hiru egunez etengo dituzte erasoak, AEBko ordezkaritzaren bisita amaitu arte
AEBko ordezkariak, Steve Witkoff eta Jared Kushner, larunbat goizean iritsi dira Moskura, AEBko hegazkin militar berezi batean. Kremlinekin harremanetan jartzea eta, aurreikuspenen arabera, Ukrainako gerrari amaiera emateko proposamen bat aurkeztea dute helburu.
Nolakoa da NBEk planteatzen duen munduko mapa berria?
Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak erabaki du mapamundiaren egungo diseinua erabiltzeari uztea kontinenteen tamainarekiko leialagoa den beste bat erabiltzen hasteko. Mapa berrian, adibidez, Afrika handiagoa izango litzateke.
Bizirik erreskatatu dituzte Nepalgo tunel batean harrapatuta geratu ziren bi langile, eta bizirik gehiago daudela esan dute
Uholdeak gertatu eta hamar egunera, bi gizonak tunelaren sarreratik 170 metrora aurkitu dituzte, erreskate taldeek barrutik zetozen ahotsak entzun ostean. Familien ustez, "miraria" izan da.
Mileik zigorrak iragarri ditu Malvinetan lan egiten duten enpresentzat eta base militar berri bat Suaren Lurraldean
Argentinako presidenteak artxipelagoaren inguruko estrategia gogortu du, eta Donald Trumpek gai horretan AEBren orain arteko neutraltasuna berrikustea proposatu du; Erresuma Batuak, bere aldetik, berretsi du uhartedi horrekin duen konpromisoa "erabatekoa eta mugiezina" dela.
Gloria Steinem ikono feminista hil da, 92 urte zituela
Idazle eta kazetariak bularreko minbizia izan zuen 80ko hamarkadan, eta 2021ean Komunikazio eta Giza Zientzien Asturiasko Printzesa Saria irabazi zuen Espainian.
Nepal, astebete geroago: 1.250 hildako eta 4.200 lagun baino gehiago agertu barik
Nepalgo Poliziak odol eta DNA laginak eskatu dizkie desagertuen senideei, ehunka gorpu identifikatzeko.