Susan Sarandon denuncia en Venecia su exclusión de proyectos por sus críticas a Israel
La actriz estadounidense Susan Sarandon ha lamentado este domingo su exclusión de algunos proyectos por sus críticas a Israel aunque aprecia "un cambio en el relato", ha dicho durante su paso por el Festival de Venecia por el estreno de la película 'The Echo Chamber', en la carrera por el León de Oro.
La actriz ha sido preguntada durante la rueda de prensa en la Mostra sobre el precio que ha pagado por su defensa pública de Palestina y sobre su regreso a un gran festival como el italiano. "Creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política", ha respondio la actriz.
No obstante, ha asegurado ante los medios que algunos estudios han optado por no contratarla por sus opiniones, "recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida", ha afirmado.
Sarandon forma parte del reparto, junto al italiano Luca Marinelli y a la sueca Alicia Vikander, de la cinta The Echo Chamber, en la competición por el León de Oro de Venecia y rodada a partir del último guión realizado por el difunto Bernardo Bertolucci. La actriz estadounidense ha agradecido públicamente al director de esta cinta, Andrea Pallaoro, por haber contado con ella para el proyecto.
"Agradezco a Andrea por no hacer caso de esas advertencias ", ha dicho, avisando de que "aún existen posturas muy arraigadas dentro de la industria" que le siguen siendo hostiles.
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