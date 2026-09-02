Danny Boyle abre una Mostra de Venecia que mira a su tiempo

Venecia inaugura este miércoles, 2 de septiembre, la 83ª edición de su festival de cine, con la mirada puesta en la actualidad. El impacto de la guerra está presente en los filmes seleccionados, entre los que no faltan clásicos del certamen como el cineasta italiano Nanni Moretti, con una película coproducida por Irusoin y filmada en San Sebastián, el japonés Hirokazu Koreeda y Werner Herzog, que recibirá dentro de dos semanas un premio Donostia en el Festival de San Sebastián.

El cineasta británico Danny Boyle inaugurará la competición oficial con 'Ink', un relato sobre la compra del diario The Sun por parte del magnate Rupert Murdoch.

Junto a ellos repiten en liza otros como Martin McDonagh ('Wild Horse Nine'), Florian Zeller ('Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas), Casey Affleck o Marco Bechis ('Ritorno a Buenos Aires').



En sus elencos, desde John Malkovich y Louis Garrel hasta Susan Sarandon o Alicia Vikander en el caso de 'The Echo Chamber', de Andrea Pallaoro, así como las hermanas Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom en 'Bucking Fastard', del alemán Werner Herzog, que en 2025 recibió el León de Oro a toda su trayectoria y el día 18 de septiembre recibirá el premio Donostia del Zinemaldia.



Su presencia y la de otras figuras, como Robert Pattinson ('Primetime') o Nick Nolte ('Company'), garantiza alfombras rojas mediáticas. Además, George Clooney y Ellen Burstyn, la 'madre' de 'The exorcist' (1973), recibirán sendos Leones de Oro honoríficos por sus trayectorias.



De los 21 filmes que optan al León de Oro, solo hay dos mujeres directoras: May el-Toukhy con 'Kvinde Ukendt' ('Woman Unknown') y la israelí Rachel Szor, que firma junto a Yuval Abraham, dos de los coautores de 'No Other Land', el documental 'NAZA', sobre el asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza.

Precisamente, un grupo de cineastas e intelectuales, encabezados por la Nobel de Literatura Annie Ernaux y por el músico Roger Waters, han lanzado una petición pública para pedir al certamen la suspensión de todo acuerdo con el Estado israelí.

El 12 de septiembre se conocerá el palmarés del festival.









