Danny Boyle abre una Mostra de Venecia que mira a su tiempo
El impacto de la guerra y la crisis climática saltarán a la pantalla del festival italiano, en cuya Sección Oficial participan el director de “Trainspotting”, Nani Moretti con una coproducción vasca, Hirokazu Koreeda, Florian Zeller, Werner Herzog y solo dos mujeres en 21 películas, la danesa-egipcia May el-Toukhy y la israelí Rachel Szor.
Venecia inaugura este miércoles, 2 de septiembre, la 83ª edición de su festival de cine, con la mirada puesta en la actualidad. El impacto de la guerra está presente en los filmes seleccionados, entre los que no faltan clásicos del certamen como el cineasta italiano Nanni Moretti, con una película coproducida por Irusoin y filmada en San Sebastián, el japonés Hirokazu Koreeda y Werner Herzog, que recibirá dentro de dos semanas un premio Donostia en el Festival de San Sebastián.
El cineasta británico Danny Boyle inaugurará la competición oficial con 'Ink', un relato sobre la compra del diario The Sun por parte del magnate Rupert Murdoch.
Junto a ellos repiten en liza otros como Martin McDonagh ('Wild Horse Nine'), Florian Zeller ('Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas), Casey Affleck o Marco Bechis ('Ritorno a Buenos Aires').
En sus elencos, desde John Malkovich y Louis Garrel hasta Susan Sarandon o Alicia Vikander en el caso de 'The Echo Chamber', de Andrea Pallaoro, así como las hermanas Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom en 'Bucking Fastard', del alemán Werner Herzog, que en 2025 recibió el León de Oro a toda su trayectoria y el día 18 de septiembre recibirá el premio Donostia del Zinemaldia.
Su presencia y la de otras figuras, como Robert Pattinson ('Primetime') o Nick Nolte ('Company'), garantiza alfombras rojas mediáticas. Además, George Clooney y Ellen Burstyn, la 'madre' de 'The exorcist' (1973), recibirán sendos Leones de Oro honoríficos por sus trayectorias.
De los 21 filmes que optan al León de Oro, solo hay dos mujeres directoras: May el-Toukhy con 'Kvinde Ukendt' ('Woman Unknown') y la israelí Rachel Szor, que firma junto a Yuval Abraham, dos de los coautores de 'No Other Land', el documental 'NAZA', sobre el asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza.
Precisamente, un grupo de cineastas e intelectuales, encabezados por la Nobel de Literatura Annie Ernaux y por el músico Roger Waters, han lanzado una petición pública para pedir al certamen la suspensión de todo acuerdo con el Estado israelí.
El 12 de septiembre se conocerá el palmarés del festival.
Te puede interesar
“El desencanto” inaugurará la sección Klasikoak del Zinemaldia, que también recuperará “Ander eta Yul”
La sección del Zinemaldia rescatará largometrajes de Milos Forman, Pere Portabella, Jacques Tati, Fernando Trueba, Agnes Varda y José Giovanni. Además, el festival premiará por primera vez la mejor música.
'Seis meses en el edificio rosa con azul' gana el premio Sebastiane Latino
La asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco ha otorgado el premio al largometraje del guionista y director mexicano Bruno Santamaría Razo.
Naomi Watts recibirá el premio Donostia del Zinemaldia
Watts se une en la nómina de premiados por la 74ª edición del festival al director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, quien recibirá el premio honorífico durante la gala de inauguración. No habrá más premios Donostia en esta edición.
El actor José Ramón Soroiz recibirá este año el Premio Zinemira
El Festival de Cine de San Sebastián y EPE-IBAIA homenajearán al actor en la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.
Películas destacadas del cine vasco en el Zinemaldia
Un total de 31 producciones vascas participarán en las diferentes secciones de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, 19 de las cuales competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco.
El cine vasco refuerza su presencia en el Zinemaldia con 31 producciones, 20 de ellas con participación de EITB
Los estrenos de 'Azken agurra', 'Sacamantecas', 'Hamalau gau', 'Inurri itsuak' o 'Muguruza FM 40 Tour' marcarán la presencia del audiovisual vasco en el Zinemaldia 2026. Además, el actor Jose Ramon Soroiz recibirá el premio Zimemira.
Primeras imágenes de 'Azken agurra': Estrenamos el tráiler de la nueva película de Koldo Almandoz
La dramedia existencialista rodada en euskera se centra en la vida y la muerte, combinando ironía, ternura y humor, protagonizada por Iñigo Azpitarte e Izaro Nieto, propietario de una empresa organizadora de funerales civiles y la joven que realiza prácticas en la misma. 'Azken agurra' se presenta en la Sección Oficial del Festival de cine de San Sebastián, dentro de las Proyecciones Especiales, y es el tercer largometraje de Koldo Almandoz, tras 'Sipo Phantasma' y 'Oreina', coproducción de las productoras Garabi Films y Txintxua Films, a través de Frakasa Films AIE, que ha contado con el apoyo y participación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y EITB.
Culinary Zinema servirá cuatro estrenos mundiales y un viaje por las cocinas andalusí, mallorquina o japonesa
Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta este viernes, 28 de agosto, a las 10:00 horas través de los medios habituales.
Estreno en el Zinemaldia de "Subijana, más allá de un bigote", un viaje íntimo a la vida y los fogones del maestro culinario
El nuevo trabajo de no ficción de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta se presenta en el Festival de San Sebastián dentro de la sección Culinary Zinema. Bajo el título Subijana, más allá de un bigote, y con la participación de EITB, la película ofrece un retrato personal y cercano del chef guipuzcoano Pedro Subijana, uno de los máximos impulsores de la Nueva Cocina Vasca. Asimismo, el documental será candidato al Premio Irizar al Cine Vasco durante el certamen.