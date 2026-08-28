Películas destacadas del cine vasco en el Zinemaldia

El Zinemaldia ha seleccionado un total de 31 producciones vascas de diferentes formatos para el festival de este año. A continuación, recogemos una muestra de ellas.

Azken agurra

Director: Koldo Almandoz.

Sección Oficial (Fuera de concurso). Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Intérpretes: Iñigo Azpitarte, Izaro Nieto, Josean Bengoetxea e Iñaki Beraetxe.

Cuando eres el dueño de una empresa de funerales laicos. Cuando te han retirado el carnet por conducir borracho. Cuando te enamoras de una estudiante de prácticas 25 años más joven. Cuando tu hija comienza a darse cuenta de que no eres el padre que ella creía que eras. Cuando el boxeador retirado al que pediste dinero anda detrás de ti. Cuando la muerte te interesa más que la vida... ¿Qué puede salir mal?