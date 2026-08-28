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Películas destacadas del cine vasco en el Zinemaldia

Un total de 31 producciones vascas participarán en las diferentes secciones de la 74ª edición del Festival de San Sebastián, 19 de las cuales competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Fotograma de 'Azken agurra'. Foto: Festival de San Sebastián Fotograma de 'Azken agurra'. Foto: Festival de San Sebastián
Euskaraz irakurri: Euskal zinemaren pelikula nabarmenak Zinemaldian

EITB

Última actualización

El Zinemaldia ha seleccionado un total de 31 producciones vascas de diferentes formatos para el festival de este año. A continuación, recogemos una muestra de ellas.

Azken agurra

Director: Koldo Almandoz.

Sección Oficial (Fuera de concurso). Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Intérpretes: Iñigo Azpitarte, Izaro Nieto, Josean Bengoetxea e Iñaki Beraetxe.

Cuando eres el dueño de una empresa de funerales laicos. Cuando te han retirado el carnet por conducir borracho. Cuando te enamoras de una estudiante de prácticas 25 años más joven. Cuando tu hija comienza a darse cuenta de que no eres el padre que ella creía que eras. Cuando el boxeador retirado al que pediste dinero anda detrás de ti. Cuando la muerte te interesa más que la vida... ¿Qué puede salir mal?

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18:00 - 20:00

 

Inurri itsuak

Director: Igor Legarreta.

Zinemira. Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Intérpretes: Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Carlos Santos, Unax Hayden, Patxi Bisquert, Daniel Cabrera, Kimetz Etxabe, Markel Cocó, Anuk Puértolas y Elena Uriz.

Bizkaia, 1930. Un duro temporal hace encallar un barco inglés con toneladas de carbón en su interior. Durante la noche, los vecinos de Algorta se agolpan en la costa para rescatar el oro negro. Sabas Jauregui lo ve como un golpe de suerte; Josefa, su esposa, como un mal presagio. Sin atender sus ruegos, Sabas arrastra a sus hijos hacia la violenta tormenta. La familia hará lo impensable por proteger el carbón que podría salvarles del invierno... o condenarles para siempre.

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18:00 - 20:00

 

Odol ilargia

Serie. Gala EITB.

Director: David R. Losada.

Intérpretes: Jon Muñoz, Aritz Kortabarria, Nekane Otxoa, Aitor Borobia, Iraia Elias, Nerea Sanz, Sambou Diaby, Itziar de Castro, Lier Álava, Iñigo Aranburu, Asier Valdesilla, Bárbara Rivas y Miriam Cabeza.

10 años después, una fiesta de exalumnos del instituto reencuentra a Julen con algunos de sus antiguos compañeros. Acude a desgana y junto a Melyssa, la única con la que conserva amistad, tanto tiempo después. Pero, de entre todos sus compañeros de clase, el único al que no se espera encontrar es a Ibai, el que fuera su gran amigo de la infancia y que, justo hoy, acaba de salir de la cárcel. Precisamente hace diez años, Ibai cometió un asesinato del que nunca quiso dar explicaciones.

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18:00 - 20:00

 

Simulacro

Director: Nitya López Saitua.

Zinemira. Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Intérpretes: Iraia Elias, Miguel Garcés y Nitya López Saitua.

Un director regresa a la casa de su infancia para recrear, con actores, la discusión que provocó la ruptura de sus padres cuando él tenía cuatro años. A través de la improvisación y un rodaje que revela su propio artificio, construye recuerdos a los que nunca tuvo acceso. Pero a medida que repite la escena, las indicaciones se vuelven inestables y la frontera entre reconstrucción y deseo comienza a desdibujarse.

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18:00 - 20:00

 

Irailak

Directora: Izaskun Arandia Galarraga.

Zinemira. Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

"A finales de1935, Miguel Barga, mi bisabuelo, dejó a la familia en Tolosa para regresar a su pueblo natal en Burgos. Al tiempo, notificaron a la familia que Miguel había muerto en la guerra. Su cadáver nunca fue devuelto. Su muerte fue un tabú familiar durante décadas, hasta que, en el 2018, el programa de ADN del Instituto Gogora identificó sus restos. Entonces conocimos muchos datos, pero dos preguntas importantes quedaron sin responder: ¿Por qué se fue y por qué lo mataron?", Izaskun Arandia.

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18:00 - 20:00

 

Txakun txakür

Directora: Elsa Oliarj-Inès.

Zinemira. Compite por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Nadie recuerda su primer recreo. Aquel día ya no había adultos. Aquel día, yo estaba en el patio. Durante ocho años filmé al mismo grupo de niños, preguntándome: ¿cómo crecemos bajo la mirada de los demás? Con el paso de los años, los juegos del recreo se transformaron en juegos de rol; los "ya no eres mi amiga" dieron paso a los "tú no juegas". Un día llegué tarde. Tras los gritos, vi cómo pegaban a Élise. ¿Cómo no pude verlo venir?

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Festival de Cine de San Sebastián Cine

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