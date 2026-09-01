“El desencanto” inaugurará la sección Klasikoak del Zinemaldia, que también recuperará “Ander eta Yul”

El desencanto (1976), la película de Jaime Chávarri que hace 50 años sus responsables retiraron de la programación del Festival de San Sebastián, inaugurará la sección Klasikoak de la 74ª edición del Zinemaldia.

La selección de obras, que incluyen películas de Lisa Cholodenko, Ana Díez, Milos Forman, Pere Portabella, Jacques Tati, Fernando Trueba, Andrzej Vajda y Agnès Varda, ha sido dada a conocer hoy en la sala de cine de Tabakalera por los responsables del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández.

La iniciativa Klasikoak incluye la sección homónima del Festival, una retrospectiva clásica, dedicada en esta edición al director y guionista José Giovanni y el ciclo coorganizado con Filmoteca Vasca que se proyectarán entre octubre y diciembre en Vitoria, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Donibane Lohizune.

Klasikoak ofrecerá El desencanto (1976), película de Jaime Chávarri (Madrid, 1943) que no llegó a competir en la 24º edición del Festival de San Sebastián porque sus responsables la retiraron de la programación en protesta por el asesinato del manifestante Josu Zabala a manos de la Guardia Civil.

Tabakalera acoge hasta el 27 de septiembre una exposición sobre el filme y cómo su retirada fue decisiva en la posterior democratización del Festival.

La sección contará además con la proyección de Ander eta Yul (Ander y Yul, 1988), de Ana Díez (Tudela, 1957), en una versión restaurada por la Filmoteca Vasca y EITB.