“El desencanto” inaugurará la sección Klasikoak del Zinemaldia, que también recuperará “Ander eta Yul”
El desencanto (1976), la película de Jaime Chávarri que hace 50 años sus responsables retiraron de la programación del Festival de San Sebastián, inaugurará la sección Klasikoak de la 74ª edición del Zinemaldia.
La selección de obras, que incluyen películas de Lisa Cholodenko, Ana Díez, Milos Forman, Pere Portabella, Jacques Tati, Fernando Trueba, Andrzej Vajda y Agnès Varda, ha sido dada a conocer hoy en la sala de cine de Tabakalera por los responsables del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández.
La iniciativa Klasikoak incluye la sección homónima del Festival, una retrospectiva clásica, dedicada en esta edición al director y guionista José Giovanni y el ciclo coorganizado con Filmoteca Vasca que se proyectarán entre octubre y diciembre en Vitoria, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Donibane Lohizune.
Klasikoak ofrecerá El desencanto (1976), película de Jaime Chávarri (Madrid, 1943) que no llegó a competir en la 24º edición del Festival de San Sebastián porque sus responsables la retiraron de la programación en protesta por el asesinato del manifestante Josu Zabala a manos de la Guardia Civil.
Tabakalera acoge hasta el 27 de septiembre una exposición sobre el filme y cómo su retirada fue decisiva en la posterior democratización del Festival.
La sección contará además con la proyección de Ander eta Yul (Ander y Yul, 1988), de Ana Díez (Tudela, 1957), en una versión restaurada por la Filmoteca Vasca y EITB.
CINE VASCO
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película ‘Ander eta Yul’
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película 'Ander eta Yul' (1988) de la directora navarra Ana Díez. Ha sido analizada y reparada a mano en los laboratorios L’immagine Ritrovata, dependientes de la Cinemateca de Bolonia, tal y como se hizo anteriormente con la película ‘Tasio’, entre otras.
Un total de 20 largometrajes estrenados entre 1960 y 2001 integrarán, por su parte, la retrospectiva dedicada al cineasta, guionista y novelista francés José Giovanni.
Premio SGAE
Además, el Zinemaldia de San Sebastián entregará este año por primera vez el premio a la mejor música, patrocinado por la Sociedad General española de Autores y Editores (SGAE), al que optarán las películas a concurso en la Sección Oficial.
El galardón lo decidirá un jurado internacional “integrado por tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la creación musical, la composición audiovisual, el cine o la cultura en general”, según han informado la Fundación SGAE y el Zinemaldia en una nota.
Se entregará el 26 de septiembre en la gala de clausura junto al resto de premios que concederá el jurado de la Sección Oficial, que en esta 74 edición cuenta con diecisiete películas a competición.
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