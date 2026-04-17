74ª edición
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El Zinemaldia dedicará una retrospectiva a José Giovanni

El cineasta y novelista francés dirigió una quincena de películas y trabajó junto a Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, o Jacques Deray
Donostiako Zinemaldiak atzera begirako ziklo bat eskainiko dio José Giovanni zuzendari, gidoilari eta nobelagile frantsesari.
José Giovanni. © Album / Photo © AGIP / Bridgeman Images
Euskaraz irakurri: Zinemaldiak atzera begirakoa eskainiko dio Jose Giovanniri
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EITB

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El director, guionista y novelista francés José Giovanni, "figura indiscutible" de la gran era del cine policíaco francés, protagonizará una retrospectiva en la 74ª edición del Zinemaldia de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

José Giovanni (1923-2004), nacido Joseph Antoine Roger Damiani en París, fue director, novelista, adaptador y guionista y estableció "una mirada y una estética en el policial francés pareja a la de sus autores más reputados, Jean-Pierre Melville o Jacques Deray". Con ambos colaboró estrechamente en la primera mitad de los años 60.

Tuvo una vida "ajetreada y compleja, repleta de zonas oscuras". Su irrupción en el cine llegó de la mano de Jacques Becker, que se fijó en su novela 'La evasión', en la que Giovanni relataba su estancia en la cárcel -acusado de asesinato y condenado a muerte, aunque la pena capital le fue conmutada por trabajos forzados-, y decidió llevarla a la pantalla.

Su tercera novela, 'Classe tous risques' (1958), dio pie a 'Classe tous risques' (A todo riesgo, 1960), de Claude Sautet, en la que Giovanni ejerció también de guionista.

La segunda, 'Le Deuxième souffle' (1958), fue adaptada años más tarde por Jean-Pierre Melville en uno de los títulos clave del polar, 'Le Deuxième souffle' (Hasta el último aliento, 1966).

Giovanni debutó tras la cámara con 'La Loi du survivant' (La ley del superviviente, 1967), y a partir de ese momento, se dedicó principalmente a la dirección.

De entre los quince largometrajes que dirigió, además de dos filmes para televisión y tres episodios de un par de series, destacan 'Le Rapace' (Caza sin cuartel, 1968), 'Dernier domicile connu' (Último domicilio conocido, 1970) -ambas con Ventura-, 'Un aller simple' (La puerta cerrada, 1971), 'La Scoumoune' (El clan de los marselleses, 1972) -con Belmondo, Claudia Cardinale y Michel Constantin-, 'Deux hommes dans la ville' (Dos hombres en la ciudad, 1973) -con Delon y Gabin-, 'Le Gitan' (Alias el gitano, 1975) -producida e interpretada por Delon- y 'Une robe noire pour un tueur' (1981), con Annie Girardot.

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