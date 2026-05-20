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“Las hijas”, premiada en Cannes

El largometraje de producción vasca, protagonizado por Yune Nogueiras junto a Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde, Ainhoa Larrañaga y Nerea Sanz, se ha hecho con un galardón en el Marché du Film del festival francés.
"Las hijas" filmaren filmatze lanak
"Las hijas"
Euskaraz irakurri: "Las hijas", Cannesen saritua
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EITB

Última actualización

La producción vasca Las hijas, dirigida por el cineasta madrileño Daniel Romero, se ha hecho con el premio Sideral en Goes to Cannes, el apartado del Marché du Film del festival francés que sirve de punto de encuentro entre festivales de todo el mundo (Hong Kong, Río de la Plata, Adelaida, Tokio…) y otros agentes del sector como productoras o distribuidoras.

Las hijas, presentada en Cannes por el festival estonio Tallin Black Nights (PÖFF), ha sido premiada con 10 000 euros y la posibilidad de ser distribuida por la empresa Sideral.

Marché du Film

“Las hijas” van a Cannes

Natxo Velez | EITB

La película protagonizada por Yune Nogueiras, un thriller psicológico escrito por su director Daniel Romero y Asier Guerricaechevarría, participa en el Marché du Film de Cannes, donde podrá conectar con agentes de ventas, distribuidoras y responsables de programación de festivales.
18:00 - 20:00
“Las hijas” van a Cannes

El thriller psicológico, en el que participa EITB, es el primer largometraje de Daniel Romero Bueno y está protagonizado por Yune Nogueiras, junto a las también actrices vascas Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde, Ainhoa Larrañaga y Nerea Sanz. Cuanta con la participación, además, de Karra Elejalde.

Tamara García Iglesias y Ferrán Tomás Olalla producen la película, rodada en Bizkaia y escrita por el propio director y Asier Guerricaechevarría, cuenta la historia de una joven de 20 años que es secuestrada una noche por un hombre. A la mañana siguiente, descubrirá que está en una casa aislada en mitad del bosque junto a otras tres jóvenes que actúan como si fueran las hijas del captor. 

"Las hijas"
Cine

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