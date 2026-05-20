“Las hijas”, premiada en Cannes
La producción vasca Las hijas, dirigida por el cineasta madrileño Daniel Romero, se ha hecho con el premio Sideral en Goes to Cannes, el apartado del Marché du Film del festival francés que sirve de punto de encuentro entre festivales de todo el mundo (Hong Kong, Río de la Plata, Adelaida, Tokio…) y otros agentes del sector como productoras o distribuidoras.
Las hijas, presentada en Cannes por el festival estonio Tallin Black Nights (PÖFF), ha sido premiada con 10 000 euros y la posibilidad de ser distribuida por la empresa Sideral.
Marché du Film
“Las hijas” van a Cannes
El thriller psicológico, en el que participa EITB, es el primer largometraje de Daniel Romero Bueno y está protagonizado por Yune Nogueiras, junto a las también actrices vascas Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde, Ainhoa Larrañaga y Nerea Sanz. Cuanta con la participación, además, de Karra Elejalde.
Tamara García Iglesias y Ferrán Tomás Olalla producen la película, rodada en Bizkaia y escrita por el propio director y Asier Guerricaechevarría, cuenta la historia de una joven de 20 años que es secuestrada una noche por un hombre. A la mañana siguiente, descubrirá que está en una casa aislada en mitad del bosque junto a otras tres jóvenes que actúan como si fueran las hijas del captor.
Rodaje
"Las hijas" lleva a las pantallas la lucha contra la manipulación
Te puede interesar
El bilbaíno de 10 años Ian Cortegoso debuta en la película “Un hijo”, de Nacho La Casa
Este viernes, 15 de mayo, llega a los cines una película protagonizada por el joven actor bilbaíno Ian Cortegoso, de 10 años. Protagoniza el filme Un hijo, que grabó cuando tenía solo 8. Le descubrió el director de la obra, Nacho La Casa.
Aitor Etxebarria pone música a la obra inmersiva ‘The Black Mirror Experience’
La película española The Black Mirror Experience es una obra inmersiva basada en la famosa serie, y busca el premio en la sección competitiva Immersive del Festival de Cannes.
'Buzzheart', del griego Dennis Iliadis, mejor largometraje del Fant
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao ha premiado también los cortometrajes “Hyena”, mejor corto oficial, y “El cuerpo de Cristo” de Bea Lema, mejor cortometraje vasco.
Daniel Calparsoro rueda en Donostia 'El Confidente', una nueva historia sobre un topo de ETA
El reparto cuenta con Javier Gutiérrez, Miguel Herrán e Itsaso Arana, entre otros. EITB se ha colado en el rodaje.
El 2,25% de las proyecciones del año pasado en cines comerciales de Euskal Herria fueron en euskera
La iniciativa Pantailak Euskaraz e Hizkuntza Eskubideen Behatokia han analizado las proyecciones realizadas el año pasado en las salas de cine comerciales vascas, y han calificado de "preocupantes" los datos obtenidos en el estudio.
“Las hijas” van a Cannes
La película protagonizada por Yune Nogueiras, un thriller psicológico escrito por su director Daniel Romero y Asier Guerricaechevarría, participa en el Marché du Film de Cannes, donde podrá conectar con agentes de ventas, distribuidoras y responsables de programación de festivales.
“Altxaliliak” busca en Cannes ser aquello que quiere ser
El largometraje documental “Altxaliliak”, escrito y dirigido por Maia Iribarne, recorre el Marché du Film, el encuentro industrial que se desarrolla en el festival de la ciudad costera, en busca de compañeros de viaje para el proyecto. Presentamos las primeras imágenes de la película.
Todo listo en Cannes para que las pantallas empiecen a brillar
El festival homenajeará a Peter Jackson y Barbra Streisand, y la Sección Oficial presenta grandes nombres como los de Almodóvar, Farhadi, Pawlkowski, Sorogoyen, Kore-eda, Mungiu...
El Fant premiará al actor italiano Fabio Testi por su trayectoria
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao entregará el galardón el sábado, 16 de mayo, durante la gala de clausura de su 32ª edición.