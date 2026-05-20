“Las hijas”, premiada en Cannes

La producción vasca Las hijas, dirigida por el cineasta madrileño Daniel Romero, se ha hecho con el premio Sideral en Goes to Cannes, el apartado del Marché du Film del festival francés que sirve de punto de encuentro entre festivales de todo el mundo (Hong Kong, Río de la Plata, Adelaida, Tokio…) y otros agentes del sector como productoras o distribuidoras.

Las hijas, presentada en Cannes por el festival estonio Tallin Black Nights (PÖFF), ha sido premiada con 10 000 euros y la posibilidad de ser distribuida por la empresa Sideral.