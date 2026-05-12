El Fant premiará al actor italiano Fabio Testi por su trayectoria
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao entregará el galardón el sábado, 16 de mayo, durante la gala de clausura de su 32ª edición.
El Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, entregará al actor italiano Fabio Testi el premio Fant de Honor, que reconoce la trayectoria de profesionales destacados y destacadas en el género de terror y fantasía, durante la gala de clausura del Festival.
Según ha anunciado el Ayuntamiento de Bilbao, organizador del certamen, la fiesta de clausura de esta 32ª edición se desarrollará el 16 de mayo, a las 19:30 horas, en la Sala BBK.
Fabio Testi se une así a Aránzazu Calleja (FANT de Honor), Eugenio Mira (Premio Estrella del Fantástico) y Bruno Martin (Premio Fantrobia), personas galardonadas de esta edición.
Considerado como uno de los galanes del cine italiano, Testi (Peschiera del Garda, 1941) ha rodado un buen número de películas de todo tipo de géneros a ambos lados del Atlántico.
En su filmografía se encuentran "Il giardino dei Finzi-Contini", 1971, dirigida por Vittorio de Sica, que obtuvo el Óscar a la mejor película de habla no inglesa; "Qué habéis hecho con Solange" (1972); "I quattro dell'apocalisse" (1975); "L'Eredità Ferramonti" (1976); "The Ambassador" (1984); "La iguana" (1988); "Road To Nowhere" (2010).
Testi estuvo en Bilbao rodando bajo las órdenes de Imanol Uribe "Adiós pequeña", película que protagonizó junto a Ana Belén, Nacho Martínez y Juan Echanove, entre otros.
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