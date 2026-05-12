Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, ha presentado la imagen de su 23ª edición, que reivindicará del 22 al 29 de junio “la otredad, lo singular y la figura del monstruo como metáfora de lo no normativo”, según explican sus responsables.

Alaitz Arenzana, directora de Zinegoak, explica que el festival busca “poner en el centro aquello que históricamente ha sido nombrado como ‘lo otro’”, que es la idea que la artista Jules Mamone ha intentado plasmar en el cartel del festival.

Zinegoak se celebrará del 22 al 29 de junio en diferentes espacios de Bilbao, entre ellos, Azkuna Zentroa, Golem Alhóndiga, Bilborock, Museo Guggenheim Bilbao, Teatro Arriaga, Pabellón 6, Sala BBK, Muxikebarri (Getxo), La Sinsorga, Bira Kulturgunea y Sarean.