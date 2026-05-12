22-29 junio
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La artista Jules Mamone viste Zinegoak con trazos de “otredad, lo singular y la figura del monstruo”

El Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao ha presentado hoy la imagen de su 23ª edición. El festival busca poner en el centro aquello que históricamente ha sido nombrado como ‘lo otro’".

Jules Mamone Zinegoak jaialdiaren kartelaren egilea
Jules Mamone, autor del cartel de Zinegoak
Euskaraz irakurri: Jules Mamonek bestetasun, singulartasun eta munstroaren figuraz jantzi du Zinegoaken kartela
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EITB

Última actualización

Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, ha presentado la imagen de su 23ª edición, que reivindicará del 22 al 29 de junio “la otredad, lo singular y la figura del monstruo como metáfora de lo no normativo”, según explican sus responsables. 

Alaitz Arenzana, directora de Zinegoak, explica que el festival busca “poner en el centro aquello que históricamente ha sido nombrado como ‘lo otro’”, que es la idea que la artista Jules Mamone ha intentado plasmar en el cartel del festival. 

Zinegoak se celebrará del 22 al 29 de junio en diferentes espacios de Bilbao, entre ellos, Azkuna Zentroa, Golem Alhóndiga, Bilborock, Museo Guggenheim Bilbao, Teatro Arriaga, Pabellón 6, Sala BBK, Muxikebarri (Getxo), La Sinsorga, Bira Kulturgunea y Sarean.

Zinegoak 2025 LGTBI Cine

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