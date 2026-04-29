Lara Izagirre rueda una versión contemporánea, urbana y en euskara de “Yerma”

La cineasta Lara Izagirre Garizurieta (Amorebieta-Etxano, 1985) ha comenzado el rodaje de Yerma, su tercer largometraje tras Un otoño sin Berlín y Nora, y que será una versión contemporánea, urbana y en euskera, de la obra teatral de Federico García Lorca estrenada en 1934.

El rodaje de la película, que protagonizan Ane Pikaza y Aitor Borobia, comenzó el pasado lunes, 27 de abril, y se desarrollará durante siete semanas en Bilbao y la isla griega de Evia.

La película está escrita por Izagirre junto a la dramaturga María Goiricelaya, que ya adaptó la obra de Lorca para el teatro, y, además de con Pikaza y Borobia, cuenta en su elenco con Loli Astoreka, Leire Orbe, Naiara Carmona y Aritz Kortabarria (‘El mal’).

La película aborda temas como la presión social en torno a la maternidad, la infertilidad y los dilemas éticos de la reproducción asistida; Mara es una mujer de 36 años que acaba de conseguir un puesto de profesora de escultura en la universidad. Tras mudarse a su nueva casa con su pareja, Jon, y con la estabilidad laboral adquirida, el deseo de ser madre comienza a llenar su vida.

Yerma cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, así como con la participación de EITB.