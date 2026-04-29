Lara Izagirre rueda una versión contemporánea, urbana y en euskara de “Yerma”
La cineasta Lara Izagirre Garizurieta (Amorebieta-Etxano, 1985) ha comenzado el rodaje de Yerma, su tercer largometraje tras Un otoño sin Berlín y Nora, y que será una versión contemporánea, urbana y en euskera, de la obra teatral de Federico García Lorca estrenada en 1934.
El rodaje de la película, que protagonizan Ane Pikaza y Aitor Borobia, comenzó el pasado lunes, 27 de abril, y se desarrollará durante siete semanas en Bilbao y la isla griega de Evia.
La película está escrita por Izagirre junto a la dramaturga María Goiricelaya, que ya adaptó la obra de Lorca para el teatro, y, además de con Pikaza y Borobia, cuenta en su elenco con Loli Astoreka, Leire Orbe, Naiara Carmona y Aritz Kortabarria (‘El mal’).
La película aborda temas como la presión social en torno a la maternidad, la infertilidad y los dilemas éticos de la reproducción asistida; Mara es una mujer de 36 años que acaba de conseguir un puesto de profesora de escultura en la universidad. Tras mudarse a su nueva casa con su pareja, Jon, y con la estabilidad laboral adquirida, el deseo de ser madre comienza a llenar su vida.
Yerma cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia, así como con la participación de EITB.
Te puede interesar
El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki
José Luis Rebordinos, que dará el relevo a Beloki a final de año, y los cineastas Koldo Almandoz y Lara Izagirre valoran la designación de Beloki como directora del Zinemaldia.
Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027
Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesora de José Luis Rebordinos.
Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"
El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.
'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista
El jurado ha elegido el documental de la directora bielorrusa como mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine Documental de Navarra. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity', de Anna Vasof
El audiovisual vasco da un paso histórico: creará su propia academia de cine
La futura academia nace con la voluntad de constituirse como un "espacio inclusivo, plural y representativo" orientado a impulsar el desarrollo del sector. La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad por más de 150 profesionales.
El Silver Film Festival comienza en Bilbao con un reconocimiento a la actriz Elena Irureta
Bajo el lema Amor & Sexo (sin edad), este lunes se ha inaugurado en Bilbao el Silver Film Festival, que tiene como punto de mira a las personas mayores de 60 años. Hasta el 24 de abril, el festival acogerá diversas actividades y, hoy, la actriz Elena Irureta ha sido galardonada con el premio EITB Silver.
El Zinemaldia dedicará una retrospectiva a José Giovanni
El cineasta y novelista francés dirigió una quincena de películas y trabajó junto a Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, o Jacques Deray
La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty
El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero.
Imanol Uribe, premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián
La película “Palestine 1936” inaugurará y “Rebuilding” clausurará la 23ª edición del encuentro cinematográfico.