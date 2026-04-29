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Imanol Uribe: "Me ha guiado la lucha contra la intolerancia"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Uribe: "Intolerantziaren aurkako borrokak gidatu nau"

Última actualización

El cineasta vasco, autor de La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, Días contados y El rey pasmado,  recibirá este jueves el premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebsatián gracias a su cine "apegado a la realidad". 

Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián Cine

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