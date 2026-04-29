Imanol Uribe: "Me ha guiado la lucha contra la intolerancia"
El cineasta vasco, autor de La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, Días contados y El rey pasmado, recibirá este jueves el premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebsatián gracias a su cine "apegado a la realidad".
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Lara Izagirre rueda una versión contemporánea, urbana y en euskara de “Yerma”
El tercer largometraje de la cineasta, protagonizado por Ane Pikaza y Aitor Borobia, está escrito junto a la dramaturga María Goiricelaya, que ya llevó la obra de Lorca al teatro.
El cine vasco da la bienvenida a Maialen Beloki
José Luis Rebordinos, que dará el relevo a Beloki a final de año, y los cineastas Koldo Almandoz y Lara Izagirre valoran la designación de Beloki como directora del Zinemaldia.
Maialen Beloki dirigirá el Zinemaldia a partir de 2027
Beloki ha sido elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del Festival de San Sebastián como sucesora de José Luis Rebordinos.
Lander Garro: "La memoria es un personaje más en 'Lutxi eta zuhaitza'"
El documental narra la historia de la miembro de ETA Lucía Urigoitia, fallecida en extrañas circunstancias en 1987, en Pasaia, a manos de la Guardia Civil.
'I lit the Fire!', de Valeria Lemesevskaya, ha sido la mejor película del Festival Punto de Vista
El jurado ha elegido el documental de la directora bielorrusa como mejor película de la Sección Oficial del Festival de Cine Documental de Navarra. El premio al mejor cortometraje, auspiciado por EITB, se ha otorgado a '3cm of Complexity', de Anna Vasof
El audiovisual vasco da un paso histórico: creará su propia academia de cine
La futura academia nace con la voluntad de constituirse como un "espacio inclusivo, plural y representativo" orientado a impulsar el desarrollo del sector. La iniciativa ha sido respaldada por unanimidad por más de 150 profesionales.
El Silver Film Festival comienza en Bilbao con un reconocimiento a la actriz Elena Irureta
Bajo el lema Amor & Sexo (sin edad), este lunes se ha inaugurado en Bilbao el Silver Film Festival, que tiene como punto de mira a las personas mayores de 60 años. Hasta el 24 de abril, el festival acogerá diversas actividades y, hoy, la actriz Elena Irureta ha sido galardonada con el premio EITB Silver.
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La Semana de Cine Obrero premia al guionista Paul Laverty
El guionista escocés, que ha trabajado sobre todo con los cineastas Ken Loach e Iciar Bollain, ha sido galardonado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo en la gala de clausura de la Semana de Cine Obrero.