PreFANT
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El FANT preestrena la película "Bajo tus pies"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: FANTek "Bajo tus pies" filma estreinatu du

Última actualización

La 32ª edición del festival Fant Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo, pero antes ofrece este lunes la película "Bajo tus pies", largometraje del director Cristian Bernard con la presencia de Urko Olazabal, Sofía Otero, con los que hemos hablado, e Ibai Atanes. 

Fant Bilbao Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X