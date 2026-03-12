El Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, concederá a la compositora bilbaína Aranzazu Calleja el Premio FANT de Honor de su 32ª edición, a la que el certamen, que este año se celebrará del 8 al 16 de mayo, considera "una de las creadoras más destacadas de la música cinematográfica actual".

Entre los trabajos de Calleja está la música las películas 'El hoyo', 'Los aitas', 'Cinco lobitos', 'Marco', 'Maspalomas', 'Irati' y 'Akelarre', estas dos últimas en colaboración con Maite Arroitajauregi Mursego.

Además, la organización ha anunciado que el lagometraje 'La Casa en el Árbol', de Luis Calderón, abrirá la 32ª edición del Fant. La película está protagonizada por Sandra Escacena, Claudio Portalo, Kandido Uranga, Mala Rodríguez, Apolonia Lapiedra, Ai-xing Cobos, Asier Hernández e Inge Ugarte.