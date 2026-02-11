32 edición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Batman, símbolo del festival Fant

El festival de cine fantástico de Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo. En su carte, el superhéroe por excelencia de Gotham City mira a Bilbao.

Bilboko Zinemaldi Fantastikoaren 2026ko edizioaren kartela
Euskaraz irakurri: Batman, FANT zinema jaialdiaren ikurra

Última actualización

La 32ª edición del Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, se celebrará entre el 8 y el 16 de mayo, y contará con un cartel protagonizado por Batman, ya que este año se cumplen 60 años de la primera aparición en televisión del 'hombre murciélago'.

Por ello, dentro del ciclo previo PreFANT, el 24 de marzo se podrá ver en los cines Golem Alhóndiga la película de Batman, dirigida por Tim Burton.

Por otro lado, Fant impulsará por tercer año una convocatoria para promover proyectos de cortometrajes de género fantástico en euskera; el plazo para presentar proyectos está abierto hasta el 28 de marzo, y el proyecto ganador recibirá un premio de 5000 euros. 

Fant Bilbao Bilbao Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X