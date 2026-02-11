La 32ª edición del Fant, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, se celebrará entre el 8 y el 16 de mayo, y contará con un cartel protagonizado por Batman, ya que este año se cumplen 60 años de la primera aparición en televisión del 'hombre murciélago'.

Por ello, dentro del ciclo previo PreFANT, el 24 de marzo se podrá ver en los cines Golem Alhóndiga la película de Batman, dirigida por Tim Burton.

Por otro lado, Fant impulsará por tercer año una convocatoria para promover proyectos de cortometrajes de género fantástico en euskera; el plazo para presentar proyectos está abierto hasta el 28 de marzo, y el proyecto ganador recibirá un premio de 5000 euros.