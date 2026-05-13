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“Altxaliliak” busca en Cannes ser aquello que quiere ser

El largometraje documental “Altxaliliak”, escrito y dirigido por Maia Iribarne, recorre el Marché du Film, el encuentro industrial que se desarrolla en el festival de la ciudad costera, en busca de compañeros de viaje para el proyecto. Presentamos las primeras imágenes de la película. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Altxaliliak Cannesen, izan nahi dutena izan daitezkeela aldarrikatzeko bidean
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

Lxs Atxalili son amigxs queer, vascxs y rurales que, por primera vez, unen estas identidades y las celebran sobre el escenario, en sus pueblos. Han creado el primer drag show presentado en su región para reivindicar que pueden ser aquello que quieren ser.

Este espectáculo, “brillante y radical”, despertó la curiosidad de la música (Habia, Bloñ) y cineasta (Bañolet) Maia Iribarne y le transmitió “un empujón de vida en un momento de profundo cambio personal, en pleno duelo, embarazada y en busca de nuevos referentes”, según explica.

El documental Altxaliliak es el resultado de esa curiosidad, que ha resultado en una película que narra “un vuelo personal y colectivo hacia una nueva forma de habitar y de imaginar” y muestra cuerpos “que se levantan, cuestionan su entorno y lo transforman”, según las productoras involucradas en el proyecto, Gastibeltza y Doxa.

Durante estos días, productoras y directora buscan un cielo más elevado para una película que, con la participación de EITB, “celebra la libertad colectiva” y busca ser aquello que quiere ser. 

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