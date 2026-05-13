Lxs Atxalili son amigxs queer, vascxs y rurales que, por primera vez, unen estas identidades y las celebran sobre el escenario, en sus pueblos. Han creado el primer drag show presentado en su región para reivindicar que pueden ser aquello que quieren ser.

Este espectáculo, “brillante y radical”, despertó la curiosidad de la música (Habia, Bloñ) y cineasta (Bañolet) Maia Iribarne y le transmitió “un empujón de vida en un momento de profundo cambio personal, en pleno duelo, embarazada y en busca de nuevos referentes”, según explica.

El documental Altxaliliak es el resultado de esa curiosidad, que ha resultado en una película que narra “un vuelo personal y colectivo hacia una nueva forma de habitar y de imaginar” y muestra cuerpos “que se levantan, cuestionan su entorno y lo transforman”, según las productoras involucradas en el proyecto, Gastibeltza y Doxa.

Durante estos días, productoras y directora buscan un cielo más elevado para una película que, con la participación de EITB, “celebra la libertad colectiva” y busca ser aquello que quiere ser.