Aranzazu Calleja musikagileak FANT zinema jaialdiaren ohorezko saria jasoko du

Fantasiazko zinemaren Bilboko jaialdia La casa en el árbol Luis Calderonen filmak irekiko du.

Aranzazu Calleja Ohorezko FANT saria
Aranzazu Calleja
EITB

Azken eguneratzea

FANT Bilboko Udalak antolatzen duen fantasiazko zinema jaialdiak Aranzazu Calleja musikagile bilbotarrari emango dio 32. edizioko Ohorezko FANT saria, "gaur egungo musika zinematografikoaren sortzaile nabarmenetakoa" baita, aurten maiatzaren 8tik 16ra egingo duten jaialdiaren antolatzaileek ohar batean azaldu dutenez.

Callejaren lanen artean, El hoyo, Los aitas, Cinco Lobitos, Marco, Maspalomas, Irati eta Akelarre filmen musika dago, azken bi horiek Maite Arroitajauregi "Mursego"rekin elkarlanean.

Bestalde, antolakuntzak jakinarazi du La Casa en el Árbol Luis Calderonen filmak irekiko duela FANTen 32. edizioa, maiatzaren 8an. Bizkaian filmatutako slasher filmak Sandra Escacena, Claudio Portalo, Kandido Uranga, Mala Rodriguez, Apolonia Lapiedra, Ai-xing Cobos, Asier Hernández eta Inge Ugarte ditu protagonista.

Batman, FANT zinema jaialdiaren ikurra
Fant Bilbao Zinema

