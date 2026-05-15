El bilbaíno de 10 años Ian Cortegoso debuta en la película “Un hijo”, de Nacho La Casa
Este viernes, 15 de mayo, llega a los cines una película protagonizada por el joven actor bilbaíno Ian Cortegoso, de 10 años. Protagoniza el filme Un hijo, que grabó cuando tenía solo 8. Le descubrió el director de la obra, Nacho La Casa.
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