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El bilbaíno de 10 años Ian Cortegoso debuta en la película “Un hijo”, de Nacho La Casa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ian Cortegoso 10 urteko bilbotarrak Nacho La Casaren "Un hijo" filmean egin du debuta
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EITB

Última actualización

Este viernes, 15 de mayo, llega a los cines una película protagonizada por el joven actor bilbaíno Ian Cortegoso, de 10 años. Protagoniza el filme Un hijo, que grabó cuando tenía solo 8. Le descubrió el director de la obra, Nacho La Casa.

Bilbao Cine

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