El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la reflexión abierta por las instituciones vascas en torno a la retirada o no de las candidaturas de Bilbao y Donostia-San Sebastián a sedes del Mundial de Fútbol de 2030 responde a las "nuevas exigencias" planteadas el pasado mes de marzo por la FIFA tras visitar ambas ciudades.

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