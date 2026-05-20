Pradales atribuye las dudas de Bilbao y San Sebastián sobre el Mundial a “nuevas exigencias” de la FIFA
Defiende la necesidad de una "reflexión" sobre aspectos operativos, logísticos, económicos, financieros y de seguridad
El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la reflexión abierta por las instituciones vascas en torno a la retirada o no de las candidaturas de Bilbao y Donostia-San Sebastián a sedes del Mundial de Fútbol de 2030 responde a las "nuevas exigencias" planteadas el pasado mes de marzo por la FIFA tras visitar ambas ciudades.
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