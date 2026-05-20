Dudas sobre el Mundial
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Pradales atribuye las dudas de Bilbao y San Sebastián sobre el Mundial a “nuevas exigencias” de la FIFA

Defiende la necesidad de una "reflexión" sobre aspectos operativos, logísticos, económicos, financieros y de seguridad

(Foto de ARCHIVO) Evento de presentación del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Bernabéu, a 7 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Gustavo Valiente / Europa Press 07 FEBRERO 2026 FÚTBOL;TROFEO;COPA DEL MUNDO 07/2/2026
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pradalesen iritziz, Bilbok eta Donostiak Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izan ala ez zalantza egitea FIFAren "eskakizun" berriek eragin dute
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EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la reflexión abierta por las instituciones vascas en torno a la retirada o no de las candidaturas de Bilbao y Donostia-San Sebastián a sedes del Mundial de Fútbol de 2030 responde a las "nuevas exigencias" planteadas el pasado mes de marzo por la FIFA tras visitar ambas ciudades.

(Estamos trabajando para ampliar la información)

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