Festival de Cannes
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Aitor Etxebarria pone música a la obra inmersiva ‘The Black Mirror Experience’

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Etxebarriak musika jarri dio "The Black Mirror Experience" lan murgiltzaileari
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EITB

Última actualización

La película española The Black Mirror Experience es una obra inmersiva basada en la famosa serie, y busca el premio en la sección competitiva Immersive del Festival de Cannes. 

Francia Cine

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